Congo-Kinshasa: Focus - Les Etats-Unis, entre diplomatie et quête de minerais

Entre sanctions, diplomatie et investissements stratégiques, les États-Unis accentuent leur implication dans la région des Grands Lacs.

Les relations entre la République démocratique du Congo et les États-Unis ont connu plusieurs développements ces derniers jours, tant sur le plan diplomatique qu'économique et sécuritaire. Alors que la crise dans l'est de la RDCdemeure au coeur des préoccupations, les récentes décisions de Washington à l'égard du Rwanda, les discussions autour du partenariat stratégique sur les minerais et la poursuite du dialogue sécuritaire régional illustrent l'implication croissante des États-Unis dans les efforts de stabilisation de la région.

Washington accentue la pression sur Kigali

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Le retrait annoncé du Rwanda du programme commercial AGOA le 2 novembre dernier, ainsi que les sanctions visant certaines personnalitéset entités liées au conflit dans l'est de la RDC, ont relancé le débat sur l'évolution de la politique américaine dans la région. Ces mesures interviennent alors que Washington multiplie les initiatives diplomatiques en faveur d'un règlement durable de la crise. Plusieurs observateurs s'interrogent désormais sur la portée de ces décisions et sur leur impact potentiel sur les relations entre Kinshasa, Kigali et Washington, ainsi que sur la situation sécuritaire dans l'est congolais.

Pour mieux comprendre ces enjeux, nous avons recueilli l'analyse de Joshua Walker, chercheur associé au programme Afrique de Chatham House.

Le partenariat sur les minerais attendu à l'épreuve des résultats

La coopération entre la RDC et les États-Unis se poursuit également sur le terrain économique. Le 6 novembre dernier, à Paris, les deux pays ont tenu la deuxième réunion du comité directeur conjoint du partenariat stratégique sur les minerais. À l'issue des discussions, les deux délégations ont réaffirmé leur volonté de transformer les engagements annoncés en projets concrets, notamment dans le corridor de Lobito, le projet hydroélectrique Grand Inga ainsi que dans les chaînes de valeur du cuivre et du cobalt.

Du côté congolais, l'accent est mis sur les résultats tangibles. Le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a souligné que le succès du partenariat devait désormais être évalué à l'aune des investissements réalisés et des projets effectivement mis en oeuvre plutôt qu'au nombre d'accords signés.

Cette attente est particulièrement forte dans l'est de la RDC, où de nombreux habitants espèrent que le rapprochement avec les États-Unis contribuera non seulement au développement économique du pays, mais aussi au retour de la stabilité et de la paix dans les zones affectées par les conflits.

Le dialogue sécuritaire entre Kinshasa et Kigali se Genève poursuit

Sur le volet sécuritaire, les efforts diplomatiques se poursuivent à travers le Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité (JSCM). Les deux dernières réunions du mécanisme entre la RDC et le Rwanda se sont tenues à Genève les 12 et 13 août 2026 puis les 16 et 17 septembre 2026. Elles ont réuni les délégations des deux pays ainsi que des représentants des États-Unis, du Qatar, du Togo et de la Commission de l'Union africaine.

La sixième session avait notamment permis d'examiner les mesures liées à la mise en oeuvre des engagements sécuritaires, dont le processus de désarmement des FDLR, et de préparer la réunion suivante. La septième session de septembre a poursuivi les discussions sur l'application des accords sécuritaires et les mécanismes de suivi convenus entre les parties. Aucun communiqué conjoint n'a toutefois été rendu public à l'issue de cette rencontre.

Ces différents développements témoignent de la volonté des États-Unis de conjuguer coopération économique et engagement diplomatique dans la région des Grands Lacs, alors que la RDC continue de plaider pour des avancées concrètes tant sur le plan de la sécurité que du développement.