Guinée: Près de 1 300 interpellations dans les mines de Siguiri

La lutte contre l'orpaillage artisanal se traduit par un coup d'arrêt brutal pour toute une économie et des dizaines de milliers de personnes refoulées vers le Mali.

À Siguiri, dans le nord-est de la Guinée, la lutte contre l'exploitation artisanale de l'or a pris une nouvelle tournure. Près de 1 300 personnes, parmi lesquelles figurent des Maliens et des Burkinabè, ont été interpellées, puis conduites à Conakry.

Cette opération intervient après l'interdiction de l'exploitation aurifère dans plusieurs zones de la région. Les auditions des personnes arrêtées sont en cours, selon les autorités militaires.

Les autorités présentent cette opération comme une volonté de préserver l'environnement et non comme une opération dirigée contre les étrangers. Une version relayée sur place par la société civile locale.

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L'armée intervient pour mener des arrestations

À Siguiri, la ruée vers l'or connaît ainsi un brutal coup d'arrêt. Sur les sites aurifères, les activités sont désormais interdites. Et les opérations de contrôle conduites par l'armée se traduisent par une vague d'interpellations.

Au total, 1 263 personnes, de diverses nationalités, ont été arrêtées et transférées à Conakry pour les besoins de la procédure judiciaire.

Une opération détaillée dans un communiqué conjoint des ministères de la Défense et de la Sécurité, puis commentée par le porte-parole de l'armée.

Selon ce dernier, le général Mamadou Aliou Sow, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale procèdent actuellement aux auditions des personnes interpellées.

"À cette date, 1 263 personnes composées de Guinéens, Burkinabè, Maliens, Togolais, Nigériens, Ivoiriens et Ghanéens, ont été interpellées et conduites à Conakry pour des fins de procédure, explique Mamadou Aliou Sow. Les officiers de police judiciaire, la police nationale et de la gendarmerie nationale procèdent actuellement à leur audition. À l'issue de ces auditions, les intéressés seront déférés devant les juridictions compétentes, conformément à la loi".

Ces interpellations font suite à l'interdiction de l'exploitation artisanale de l'or dans la région administrative de Siguiri. Une décision prise par les autorités guinéennes pour mettre un terme aux pratiques minières jugées destructrices pour l'environnement.

La société civile contre l'exploitation incontrôlée des sites miniers

Dégradation des terres, destruction du couvert végétal, pollution et ensablement des cours d'eau : les conséquences de l'exploitation aurifère incontrôlée sont au coeur des préoccupations.

Pour Toumany Sangaré, président du Conseil préfectoral de la société civile de Siguiri, cette mesure répond à une urgence environnementale.

Il assure que "la société civile ne peut qu'apprécier. La protection de l'environnement est vraiment très importante parce qu'on sait qu'il y a eu récemment plusieurs formes d'exploitation de l'or ici, avec l'utilisation de produits chimiques qui peuvent détruire l'environnement et polluer nos sources d'eau. Dans les décisions du gouvernement ou des administrateurs, pour ce que j'en sais, je n'ai vu dans aucun acte d'expulsion et de rapatriement des étrangers. Mais comme l'activité a été suspendue et qu'ils vivent de ça, alors cela peut être la cause de leur départ".

Au-delà des interpellations, la suspension de l'orpaillage affecte fortement l'activité économique locale dans cette importante zone aurifère de Guinée. Pour de nombreux travailleurs, la fermeture des sites signifie aussi une rupture brutale avec leur principale source de revenus.