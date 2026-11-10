Nigeria: Le parti au pouvoir poursuit ses attaques contre l'opposition

10 Novembre 2026
Radio France Internationale

À la suite d'une décision de justice rendue le 5 novembre disqualifiant la direction du Congrès démocratique africain (ADC) qui a automatiquement débouché sur l'annulation de la nomination de son candidat à la présidentielle de 2027, Atiku Abubakar, le Congrès des progressistes (APC) au pouvoir est soupçonné de vouloir éradiquer toute opposition. D'autant plus qu'en attendant que la commission électorale se prononce sur cette décision - qui fait aussi l'objet d'un recours en appel -, celui-ci continue d'attaquer ses opposants.

En déplacement ce week-end dans l'État de Rivers pour un grand rassemblement où ils ont l'un et l'autre pris la parole, le chef de l'État, Bola Tinubu, et son vice-président, Kashim Shettima, ont sévèrement critiqué Atiku Abubakar, le candidat du Congrès démocratique africain (ADC) à la présidentielle de janvier prochain qui a vu sa candidature invalidée. Alors que le président nigérian a accusé l'ancien vice-président d'avoir « créé des problèmes » qu'il devait aujourd'hui s'employer à régler, Kashim Shettima, sur le même ton cinglant, a quant à lui estimé qu'Atiku était « carencé intellectuellement ».

Ces attaques verbales interviennent alors que de nombreuses organisations politiques, civiles et religieuses expriment leurs inquiétudes face à un affaiblissement du pluralisme au Nigeria. Tel est par exemple le cas d'Amnesty International qui a condamné les attaques physiques qu'ont subi ces derniers jours les soutiens de l'ADC lors de déplacements de campagne. L'ONG, qui dénonce « une vague de répression envers l'opposition », s'inquiète notamment d'une situation qui « entrave de plus en plus le droit d'association et de réunion » au Nigeria.

Une crainte que l'attaque d'un rassemblement politique dans l'État du Delta, ce week-end, qui a fait un mort - un partisan du Congrès démocratique du Nigeria (NDC) de Peter Obi - et cinq blessés est encore venue conforter...

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