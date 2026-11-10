Libye: La grève des enseignants se durcit malgré l'annonce de sortie de crise du gouvernement

En Libye, les professeurs des écoles et des lycées continuent leur mouvement de grève. Débuté le 13 septembre, il s'est largement étendu dans les villes de l'ouest libyen. Le gouvernement a annoncé, samedi 7 novembre, un accord pour tenter de mettre fin à la crise, mais la reprise annoncée des cours n'a pas eu lieu. Un grand nombre d'écoles publiques sont fermées à l'ouest, y compris dans la capitale Tripoli. Les grévistes entendent poursuivre leur mouvement jusqu'à obtenir satisfaction.

Une crise de confiance s'est installée entre le pouvoir, à Tripoli, et les enseignants, qui revendiquent des indemnités, le versement de salaires impayés ainsi que l'adoption d'une grille salariale unifiée, l'augmentation des salaires et la mise en place d'une assurance maladie.

Une déclaration du ministre des Finances du gouvernement de Tripoli, Rashid Abu Ghafa, a attisé la colère du secteur. Il a indiqué que les arriérés financiers dus aux enseignants s'élevaient à environ 24 milliards de dinars, soit près de trois milliards de dollars. Un montant qui, selon lui, « dépasse les capacités financières actuellement disponibles ».

En réaction à cette déclaration, les syndicats ont, dans plusieurs grandes villes de Libye, annoncé la poursuite de la grève. C'est le cas à Tajoura, non loin de Tripoli, à Bani Walid, à Misrata et dans beaucoup d'autres endroits. Dans chaque ville, les sections syndicales refusent un retour à la normale tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites.

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Ashraf al-Hadi, chef de ce « Hirak de professeurs », a dénoncé, dimanche 8 novembre, « le manque de garanties suffisantes » de la part du pouvoir pour mettre fin au mouvement.

« On réclame nos indemnités on nous envoie les tanks »

La journée du 9 novembre a été marquée par une répression du mouvement de grève. Les forces sécuritaires ont visé des enseignantes qui manifestaient dans la municipalité d'Abou Slim, en banlieue de Tripoli. Plusieurs femmes ont été arrêtées et le rassemblement a été dispersé par la force. Juste avant, des blindés avant encerclé le lieu. « On réclame nos indemnités on nous envoie les tanks », ont alors scandé les enseignantes.

L'incident a été dénoncé par l'Organisation libyenne des droits de l'homme, le syndicat des enseignants et le rassemblement d'enseignants de la côte-ouest. Un représentant du mouvement en appelle à la mission de l'ONU dans le pays : « Nous adressons un message aux services de sécurité et au gouvernement, en premier lieu. Ce n'est pas ainsi qu'il convient de traiter les enseignants et les enseignantes. Nous avons manifesté de manière digne et civilisée pour réclamer nos droits légitimes, garantis par la Constitution, par la loi, ainsi que par une décision de justice.

Ce lundi, lors du rassemblement à Abou Salim, dans le Grand Tripoli, nous avons été témoins du déploiement de véhicules militaires lourdement armés, et les forces de sécurité ont réprimé des manifestants qui s'étaient rassemblés pacifiquement pour revendiquer leurs droits. Nous avons vu des femmes en pleurs, poursuivies par des soldats lourdement armés.

Nous appelons la mission des Nations unies, les organisations de défense des droits de l'homme en Libye ainsi que le procureur général à intervenir dans cette affaire. Il s'agit d'une situation grave que nous, enseignants, n'accepterons jamais. Ce type de comportement est dangereux. Il relève de l'intimidation et est absolument inacceptable pour nous. »