Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 novembre 2026

revue de presse

Cameroun : les élections législatives et municipales fixées au 7 février dans un climat tendu

Le président camerounais Paul Biya a fixé au 7 février la date des élections législatives et municipales, selon un décret présidentiel annoncé lundi à la radio publique. Ces scrutins seront les premiers organisés depuis sa réélection à la présidentielle de l’an dernier, un scrutin contesté par l’opposition.

Le chef de l’État, au pouvoir depuis 1982, avait été déclaré vainqueur, mais les résultats avaient été rejetés par plusieurs opposants. Des manifestations avaient éclaté dans le pays avant d’être réprimées par les autorités.

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Ces nouvelles élections interviennent dans un contexte politique marqué par de fortes tensions. (Source Africa News)

Afrique: Rencontre de la Turquie sur le climat - La COP31 à l'épreuve des enjeux géopolitiques et stratégiques

Le 9 novembre dernier, s'est ouvert à Antalya en Turquie, le 31e sommet mondial sur le climat, qui se poursuit jusqu'à la fin du mois. Un sommet organisé en tandem avec l'Australie qui est chargée de mener les négociations.

C'est donc sous le double leadership d'Ankara et de Canberra que se tient cette rencontre dont les thématiques majeures tournent autour de questions essentielles comme le financement climatique, l'adaptation aux impacts climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la transition juste et le mouvement zéro déchet.

Les enjeux principaux restent l'éternelle question des financements et la mise en oeuvre des engagements internationaux sur le climat. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les sommets sur le climat se suivent à intervalles réguliers, mais les recommandations peinent à connaître leur mise en oeuvre escomptée sur le terrain. (Source Le Pays)

Nigeria: le parti au pouvoir poursuit ses attaques contre l’opposition

En déplacement ce week-end dans l'État de Rivers pour un grand rassemblement où ils ont l'un et l'autre pris la parole, le chef de l'État, Bola Tinubu, et son vice-président, Kashim Shettima, ont sévèrement critiqué Atiku Abubakar, le candidat du Congrès démocratique africain (ADC) à la présidentielle de janvier prochain qui a vu sa candidature invalidée. Alors que le président nigérian a accusé l'ancien vice-président d'avoir « créé des problèmes » qu'il devait aujourd'hui s'employer à régler, Kashim Shettima, sur le même ton cinglant, a quant à lui estimé qu'Atiku était « carencé intellectuellement ».

Ces attaques verbales interviennent alors que de nombreuses organisations politiques, civiles et religieuses expriment leurs inquiétudes face à un affaiblissement du pluralisme au Nigeria. (Source RFI)

Génocide de 1994 au Rwanda : Jean Léonard Teganya remis au Rwanda après 32 ans de cavale

Après 32 ans de cavale, cet ancien étudiant en médecine accusé d’avoir participé au génocide de 1994, a été remis aux autorités rwandaises après son expulsion des États-Unis le 9 novembre 2026.

Jean Léonard Teganya, poursuivi au Rwanda pour son rôle présumé dans le génocide contre les Tutsi de 1994, a été remis aux autorités rwandaises après son expulsion des États-Unis.

Le Parquet national rwandais (NPPA) a confirmé lundi sa réception à Kigali, ouvrant une nouvelle étape dans une affaire qui traverse trois décennies et plusieurs systèmes judiciaires. (Source TRT Afrika)

Niger-UE : tensions autour de la coopération avec Alger

Le chargé d’affaires par intérim de la délégation de l’Union européenne au Niger, Olai Voïma, a été convoqué lundi 9 novembre 2026 au cabinet du Premier ministre nigérien, Ali Mahamane Lamine Zeine, à la suite de déclarations du porte-parole de l’UE, Anouar El Anouni, sur le déploiement d’unités militaires algériennes au Niger.

Le porte-parole européen, Anouar El Anouni, avait indiqué, le 30 octobre dernier, que Bruxelles suivait attentivement la situation et souhaitait obtenir des précisions sur la portée, les objectifs et le fondement juridique de ce déploiement, intervenu dans le cadre d’un protocole d’accord militaire entre Alger et Niamey. (Source APA News)

Libye : L'Égypte rouvre son ambassade à Tripoli après douze ans de fermeture

L'Égypte a rouvert samedi son ambassade dans la capitale libyenne Tripoli après 12 de fermeture en raison des violences qui ont secoué le pays. L'inauguration du bâtiment a eu lieu en présence du ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, qui a été reçu plus tôt par le chef du gouvernement d'unité nationale (GUN), Abdelhamid Dbeibah.

Le gouvernement libyen a déclaré dans un communiqué que la réouverture de l'ambassade témoignait "du développement des relations bilatérales entre les deux pays".

Depuis la chute du dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye a été secouée par des violences et peine à retrouver sa stabilité. En 2014, une coalition de milices, notamment islamistes, avait pris le contrôle de la capitale après des semaines de combats, forçant les missions diplomatiques et ONG à fuir le pays. (Source Africa RAdio)

Gabon : Délestages - La SEEG sous pression, des comptes quotidiens exigés et un ultimatum fixé

Face aux perturbations électriques qui affectent Libreville et ses environs depuis le 8 novembre, le chef de l’État exige de la SEEG un calendrier quotidien des délestages, quartier par quartier. Il fixe également un ultimatum au 15 novembre pour l’achèvement des travaux de raccordement de la centrale hydroélectrique de Kinguélé Aval, dont la mise en service est annoncée pour la fin du mois.

La crise de l’électricité dans le Grand Libreville s’est invitée au palais présidentiel. Le 10 novembre, Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu le ministre de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie, Olivier Mouckocko, les responsables de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) ainsi que plusieurs acteurs du secteur énergétique. (Source Gabon Review)

Afrique: JOJ - 320 médailles distribuées, le Sénégal et les nations africaines brillent dans plusieurs disciplines

Au total, 320 médailles, dont 103 en or et 101 en argent, ont été distribuées aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, avec le Sénégal qui s'est illustré en remportant la médaille d'or au basket-ball 3x3 masculin et le bronze dans le tournoi féminin, tandis que plusieurs nations africaines se sont distinguées dans les épreuves d'athlétisme.

Ibrahima Ndiaye, Papa Mamadou Cissé, Frédéric Clovice Mané et Sacoura Diop ont remporté la médaille d'or au basketball 3x3, face aux Lituaniens. Dans la même discipline, Néné Sira Diallo, Fatou Diop, Bintou Bangoura et Fatou Ndiaye ont décroché la médaille de bronze, chez les filles.

Grâce à ces deux médailles, le Sénégal se hisse à la 6e place du classement général avec 7 distinctions : quatre en or et trois en bronze. Il est la troisième nation africaine derrière respectivement l'Egypte (10 médailles, dont six en or et 1 en argent) et le Kenya (5 médailles, dont quatre en or). (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Le Festival international du film de Marrakech invite les grandes voix du cinéma à partager leurs histoires avec le public

Le Festival International du Film de Marrakech invite le public à découvrir une part plus personnelle de la création à travers son programme « Conversations », afin de mettre en avant une histoire que l’on ne voit pas à l’écran ainsi que des rencontres décisives, des intuitions, des prises de risque, des doutes et une passion qui pousse à consacrer une vie au cinéma.

Devenues au fil des éditions l’un des rendez-vous les plus attendus du Festival, ces rencontres offrent une occasion privilégiée d’approcher celles et ceux qui font le cinéma d’aujourd’hui, relèvent les organisateurs dans un communiqué, précisant que cinéastes et comédiens s’y livrent avec spontanéité, reviennent sur les moments qui ont marqué leur parcours et partagent leur manière de concevoir leur métier, loin des discours convenus et des exercices de promotion. (Source Libération)

Afrique du Sud : Neuf Zimbabwéens comparaissent pour un départ présumé vers la guerre

Neuf Zimbabwéens ont comparu devant la justice sud-africaine, selon les procureurs, après leur arrestation dimanche soir, soupçonnés d’avoir voulu quitter le pays pour participer à la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Âgés de 20 à 26 ans, ils ont été interpellés dans la région de Johannesburg.

Selon la police, cinq personnes ont été arrêtées à l’aéroport international OR Tambo et quatre autres dans un hôtel du quartier de Bruma, à l’est de Johannesburg. L’opération a mobilisé plusieurs services sud-africains et Interpol. Les suspects se préparaient à prendre des vols pour quitter le territoire. (Source BeninWeb TV)