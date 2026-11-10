Sénégal: Plus de 50 migrants morts dans une série de naufrages durant le week-end

Au moins 56 personnes ont péri dans trois naufrages survenus au large des côtes du Sénégal et de la Grèce entre vendredi et dimanche. Alors que les traversées se multiplient sur certaines routes migratoires et que les départs s'effectuent toujours plus loin des côtes européennes, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) alerte sur les dangers croissants auxquels sont exposés les migrants.

Le bilan pourrait encore s'alourdir. En l'espace d'un week-end, les routes migratoires de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée ont une nouvelle fois englouti des dizaines de personnes qui tentaient de rejoindre l'Europe. Lundi, l'OIM a dressé un bilan encore provisoire de ces drames survenus au large du Sénégal et de l'île grecque de Crète. Plusieurs passagers restent portés disparus.

Le naufrage le plus meurtrier s'est produit vendredi 6 novembre, au large de Loumpoul, dans le nord-ouest du Sénégal, entre Dakar et Saint-Louis. Une embarcation transportant des migrants a chaviré, faisant au moins 34 morts, selon les autorités sénégalaises et les informations recueillies par l'OIM. Une seule personne a pu être secourue. Le nombre de disparus demeure inconnu, tandis que les recherches se poursuivent.

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À plusieurs milliers de kilomètres de là, au sud de la Crète, deux autres embarcations parties de l'est de la Libye ont connu le même sort. Dans le premier naufrage, les autorités grecques ont secouru 28 migrants soudanais et repêché huit corps. Plusieurs personnes restent introuvables. Dans le second, un cargo a repéré un bateau en détresse. Dix-huit survivants ont été sauvés, mais 14 corps ont été récupérés.

Au total, au moins 22 personnes ont péri dans ces deux accidents en Méditerranée.

Des traversées toujours plus longues

Ces naufrages surviennent alors que les itinéraires empruntés par les migrants évoluent, sans que les risques diminuent. Sur la route atlantique reliant l'Afrique de l'Ouest aux îles Canaries, territoire espagnol, les départs se déplacent progressivement vers le sud, notamment vers la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau. Les traversées s'allongent, laissant les passagers davantage exposés aux intempéries, aux pannes et au manque de vivres.

Selon l'OIM, au moins 454 personnes avaient péri ou disparu sur cette route depuis le début de l'année, au 26 octobre. Un bilan largement sous-estimé, a prévenu l'organisation. Certaines embarcations disparaissent sans laisser de traces, ni survivants pour témoigner de leur sort.

En Méditerranée, la liaison entre l'est de la Libye et la Crète connaît, elle aussi, une hausse des arrivées cette année. Les capacités insuffisantes de recherche et de sauvetage aggravent les inquiétudes humanitaires. Selon l'agence européenne de surveillance des frontières Frontex, cet itinéraire est devenu le tronçon le plus fréquenté de la route migratoire de la Méditerranée orientale.

Des passeurs qui « profitent du désespoir »

Pour la directrice générale de l'OIM, Amy Pope, ces morts mettent en cause les réseaux criminels qui organisent les traversées. « Il s'agissait de mères, de pères, de fils et de filles, de personnes qui avaient quitté leur foyer dans l'espoir d'une vie meilleure », a-t-elle déclaré lundi.

« Les passeurs et les trafiquants leur ont fait payer un voyage dangereux à bord d'embarcations impropres à la navigation. Ces réseaux profitent du désespoir et, chaque jour où ils poursuivent leurs activités, davantage de vies sont mises en danger », a-t-elle ajouté, appelant les États à renforcer leur coopération et à ouvrir des voies de migration sûres et légales.

L'OIM réclame une meilleure coordination des secours entre pays de départ, de transit et de destination, ainsi qu'un soutien accru aux survivants et aux familles des disparus.

Car derrière les bilans officiels demeure une inconnue : le nombre de migrants partis en mer dont personne ne saura jamais ce qu'ils sont devenus.