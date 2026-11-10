Rwanda: Génocide des Tutsis en 1994 - Un Rwandais expulsé des États-Unis

Elvis Ndateba Mico/New Times
Jean Léonard Teganya, un rwandais accusé d'avoir participé au Génocide des Tutsis en 1994.
10 Novembre 2026
Radio France Internationale

Emprisonné aux États-Unis puis renvoyé au Rwanda : l'auteur présumé de plusieurs crimes durant le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 est arrivé le 9 novembre 2026 à Kigali après son expulsion par les autorités états-uniennes. Jean Léonard Teganya avait été arrêté par la police en 2014 alors qu'il était en fuite. Condamné pour avoir menti aux services d'immigration et pour parjure, il a purgé sa peine avant d'être renvoyé au Rwanda où il devrait en principe être poursuivi pour son rôle durant le génocide.

C'est la National Public Prosecution Authority (NPPA), l'autorité judiciaire rwandaise, qui annonce le retour de Jean Léonard Teganya, inculpé par la justice de son pays depuis 2014 pour crimes contre l'humanité durant le génocide des Tutsis en 1994.

Au moment des faits, cet homme de 55 ans était interne à l'hôpital universitaire de Butare, dans le sud du Rwanda.

Congo, Kenya, Inde, Canada puis États-Unis

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Il était parvenu à fuir le pays après le génocide, passant par le Congo, le Kenya et l'Inde, avant d'atterrir au Canada cinq ans plus tard, où il s'est présenté comme un survivant et non comme un bourreau.

Mais une longue enquête a dévoilé le passé de Jean Léonard Teganya et l'a poussé de nouveau à fuir dans le nord-est des États-Unis cette fois, où il a été interpellé - dans l'État du Maine - en 2014.

Son procès détaille son appartenance à la milice hutue des Interahamwe et la manière dont il se servait de l'hôpital où il était interne pour piéger des Tutsis. Les preuves montrent que Teganya a participé au meurtre de sept personnes et au viol répété de deux femmes, tous cachés dans l'établissement.

Condamné pour fraude à l'immigration et parjure

Malgré tout, la justice américaine l'a condamné uniquement pour avoir menti sur son passé aux services de l'immigration.

Après plus de sept ans de prison aux États-Unis, il devrait désormais être poursuivi au Rwanda.

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