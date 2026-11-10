Maroc: Tomates - Suspension des nouvelles licences d'exportation et premiers signes de détente des prix

Après avoir atteint jusqu'à 18 dirhams le kilo chez certains détaillants, le prix de la tomate amorce une baisse sur certains marchés du Royaume. Cette évolution coïncide avec la suspension temporaire des nouvelles licences d'exportation vers l'Afrique, une mesure ciblée qui ne constitue pas un arrêt des exportations. Son effet sur les prix reste toutefois à établir. Au-delà de cette intervention, la filière fait face à des contraintes d'offre, à une hausse des coûts de production et à un manque de transparence des circuits de distribution.

Produit de base largement consommé au Maroc, la tomate illustre les tensions qui affectent actuellement le marché alimentaire. Ces derniers jours, son prix a atteint 17 à 18 dirhams le kilogramme dans certains commerces, tandis que les marchés de gros affichaient des niveaux nettement inférieurs, bien que déjà élevés. Cet écart soulève une question centrale : comment se répartissent les coûts et les marges entre la production et la vente au consommateur ?

Une suspension ciblée des nouvelles autorisations

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Face à la hausse des prix, les autorités ont suspendu temporairement la délivrance de nouvelles licences d'exportation de fruits et légumes vers les marchés africains, notamment pour les tomates. Signalée le 5 novembre par Reuters, cette mesure vise à privilégier l'approvisionnement national et à atténuer la pression sur les prix. Son périmètre reste limité aux nouvelles autorisations : il ne s'agit ni d'un embargo ni d'un arrêt des exportations marocaines. Les marchés européens ne sont pas concernés, et les expéditions vers l'Afrique couvertes par des licences antérieures se poursuivent.

Le 8 novembre, le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, a annoncé une reprise progressive de la délivrance de ces nouvelles licences vers l'Afrique dès la semaine suivante, sous surveillance renforcée. L'objectif est d'ajuster les volumes exportés aux disponibilités et aux prix du marché intérieur, tout en préservant les débouchés africains. Cette régulation temporaire doit donc être distinguée d'une fermeture des marchés à l'exportation.

Une baisse observée, un lien de causalité à établir

Les premiers signes de détente ont été observés sur les marchés de détail de Rabat. Selon des observations relayées le 7 novembre, le prix de la tomate, qui atteignait 17 dirhams dans certains points de vente, est revenu entre 13 et 15 dirhams. Cette évolution apporte un répit aux ménages concernés, mais elle reste locale et ne permet pas de conclure à une baisse généralisée à l'échelle nationale.

La succession de ces événements ne suffit pas à établir que la mesure gouvernementale est, à elle seule, responsable de la baisse. Les prix dépendent également de l'arrivée des récoltes, des quantités mises en vente, de la qualité des produits et du coût du transport. Pour évaluer l'effet de la suspension, il faudra comparer les évolutions dans plusieurs villes, suivre les cours de gros et observer la tendance sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Les chiffres disponibles appellent également à la prudence. Fin octobre, la tomate s'échangeait à 9 dirhams le kilo au marché de gros de Casablanca. A Rabat, des prix de gros plus élevés ont été rapportés début novembre. A Inezgane, marché de référence de la filière, une source citée par la presse évoquait environ 6,70 dirhams. Relevées à des dates et dans des lieux différents, ces valeurs ne sont pas directement comparables. Elles soulignent néanmoins l'intérêt d'un suivi de l'ensemble de la chaîne de commercialisation.

Des contraintes de production dans le Souss-Massa

Les professionnels évoquent plusieurs facteurs susceptibles d'expliquer les difficultés de production. Dans le Souss-Massa, principal bassin de la tomate primeur, les cultures auraient mûri plus lentement en raison des températures enregistrées depuis octobre. Selon les producteurs, des maladies, une baisse des rendements et le renchérissement des intrants agricoles contribuent également à ces tensions.

Les coûts énergétiques accentuent ces contraintes. Le carburant renchérit le transport et la distribution, tandis que les engrais et les autres intrants alourdissent les charges des exploitations. Les producteurs soulignent que les débouchés à l'exportation contribuent à amortir ces coûts et à préserver une rentabilité déjà fragilisée.

L'analyse ne peut donc se limiter à une opposition entre exportateurs et consommateurs. Les premiers cherchent à préserver leurs débouchés et leurs revenus, tandis que les seconds ont besoin d'un accès abordable à un produit de base. L'enjeu consiste à organiser l'offre sans compromettre les récoltes futures ni fragiliser les relations commerciales du Royaume.

Renforcer la transparence des circuits de distribution

L'écart entre le prix à l'origine et le prix au détail soulève une question récurrente : quelle part correspond aux coûts réels de commercialisation, et quelle part résulte du cumul des marges ?

Le transport, la manutention, le stockage et la distribution représentent des coûts réels. Toutefois, des écarts importants entre les prix de gros et de détail rendent nécessaire une meilleure transparence. En l'absence de données précises sur les coûts, les marges et les volumes, il serait prématuré d'attribuer l'ensemble de ces écarts à la spéculation ou de considérer que le nombre d'intermédiaires explique systématiquement chaque hausse.

La suspension des nouvelles licences peut réorienter une partie de l'offre vers le marché intérieur. Elle ne garantit toutefois ni une baisse durable des prix de gros ni sa répercussion intégrale au détail. Le rythme et l'ampleur de cette transmission doivent être suivis. Un relevé régulier des prix, une meilleure connaissance des volumes disponibles et des contrôles ciblés en cas d'anomalie sont donc nécessaires.

Concilier l'approvisionnement national et la viabilité de la filière

Le Maroc doit concilier l'approvisionnement de son marché intérieur et le maintien de ses débouchés africains. Les exportations agricoles apportent des devises, soutiennent de nombreuses exploitations et renforcent la position commerciale du pays. Ces intérêts doivent néanmoins être mis en balance avec l'accès des ménages aux produits de base, particulièrement lorsque l'offre se contracte et que les prix deviennent difficilement supportables.

Le dispositif retenu -- un gel temporaire des nouvelles licences, suivi d'une reprise progressive et contrôlée -- vise à concilier ces impératifs sans interrompre les flux existants. Son efficacité dépendra de la capacité des autorités à adapter les autorisations aux disponibilités réelles. Cette intervention conjoncturelle doit également offrir une visibilité suffisante aux producteurs et aux exportateurs.

La détente observée à Rabat constitue un premier signal favorable, mais ne démontre ni une normalisation durable du marché ni l'efficacité de la mesure à elle seule. L'évolution de la production saisonnière pourrait contribuer à stabiliser les prix dans les semaines à venir, sous réserve que les récoltes et l'approvisionnement suivent.

Au-delà des licences d'exportation, cette situation met en évidence un enjeu structurel : concilier une agriculture ouverte sur les marchés internationaux avec un approvisionnement national à des prix accessibles. Quatre priorités se dégagent : une régulation proportionnée des flux, une production moins vulnérable aux aléas climatiques, une meilleure maîtrise des coûts et une distribution plus transparente.

L'efficacité de la régulation devra être appréciée à partir de ses résultats : le prix payé par le consommateur, la rémunération du producteur et la capacité de la filière à mieux absorber les prochaines tensions sur l'offre. Au-delà de la réponse immédiate, l'objectif est de renforcer durablement l'équilibre et la résilience du marché.