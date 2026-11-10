Afrique: Coupe arabe de beach-soccer - Le Royaume sacré champion pour la première fois de son histoire

9 Novembre 2026
Libération (Casablanca)

La sélection marocaine de beach-soccer a remporté, lundi, la Coupe arabe pour la première fois de son histoire, après sa victoire face à son homologue mauritanienne sur le score de 6 buts à 5, en finale de la cinquième édition de cette compétition, disputée à Port-Saïd, en Égypte.

Menés (4-2) au cours de cette finale, les Lions de l'Atlas ont réussi une spectaculaire remontée pour renverser la situation et s'imposer finalement (6-5), décrochant ainsi leur premier titre arabe dans cette discipline. L'international marocain Driss Ghannam a été l'un des grands artisans de ce sacre, en inscrivant un triplé lors de cette rencontre décisive. Grâce à ce succès, le Maroc inscrit pour la première fois son nom au palmarès de la Coupe arabe de beach-soccer, aux côtés de l'Égypte, double vainqueur de l'épreuve, de la Libye et de l'Arabie saoudite, sacrées une fois chacune.

La sélection nationale a décroché ce trophée au terme d'un parcours marqué par cinq victoires consécutives, dont trois lors de la phase de groupes. Les Lions de l'Atlas avaient entamé la compétition par une victoire face au Liban (7-4), avant de surclasser la Libye (7-1), puis de venir à bout d'Oman aux tirs au but (4-2), après un match nul (5-5). En demi-finales, le Maroc avait écarté le pays hôte, l'Égypte, sur le score de 3 buts à 2, avant de s'imposer face à la Mauritanie (6-5) en finale, concluant ainsi son parcours par un sacre historique.

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