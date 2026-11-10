Angola: Plus de cinq millions de citoyens majeurs déjà recensés dans le fichier électoral provisoire

Luanda — Le fichier électoral officieux recense à ce jour plus de cinq millions de citoyens majeurs, sur un total d'environ 16 millions de personnes dont l'enregistrement est prévu d'ici au 31 mars 2027, dans le cadre de l'opération d'actualisation de la base de données électorale, lancée le 15 juin dernier.

Ces chiffres ont été communiqués lundi par le directeur national du Registre électoral officieux, Pascoal Bravo Santana, à l'issue d'une réunion entre le ministère de l'Administration du territoire (MAT) et les membres du Conseil plénier de la Commission nationale électorale (CNE), consacrée à la présentation du bilan de l'opération.

Selon le responsable, le dispositif opérationnel compte actuellement 648 Guichets uniques de service au public (BUAP), installés au sein des administrations municipales et communales, ainsi que plus de 600 brigades mobiles chargées de vérifier l'existence physique des citoyens et de procéder à la mise à jour de leurs données sur l'ensemble du territoire national.

Pascoal Bravo Santana a précisé que l'objectif d'environ 16 millions de citoyens majeurs à enregistrer d'ici au 31 mars 2027 avait été établi sur la base du nombre d'électeurs recensés lors des dernières élections.

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S'agissant des capacités techniques et logistiques, il a assuré que les moyens nécessaires à la conduite de l'opération étaient disponibles, tout en soulignant que le MAT poursuivait le renforcement de ses équipements et de ses moyens de transport, notamment dans le cadre des missions de suivi et de contrôle effectuées par le ministre de l'Administration du territoire.

Il a toutefois reconnu que l'accès à certaines localités demeurait difficile en raison de l'installation de la saison des pluies. Cette contrainte nécessite, selon lui, le recours à des moyens de transport adaptés, notamment des véhicules Unimog et des hélicoptères, afin de garantir l'accès aux services d'enregistrement aux populations vivant dans les zones enclavées.

Concernant le déploiement des agents des brigades mobiles, le directeur national a indiqué que leur intégration s'effectuait progressivement. Après avoir achevé leur formation théorique il y a environ trois semaines, les candidats suivent actuellement une formation pratique d'une durée d'un à deux jours, avant leur affectation sur le terrain.

S'agissant de l'actualisation du fichier électoral officieux à l'étranger, Pascoal Bravo Santana a annoncé que le lancement de l'opération était prévu pour le 5 janvier 2027, précisant que les préparatifs techniques et logistiques nécessaires à sa mise en oeuvre étaient déjà en cours.

Prenant également la parole, le président de la Commission nationale électorale, Manuel Pereira da Silva, a souligné l'importance particulière de cette concertation entre les deux institutions, dans la perspective des élections générales de 2027 et compte tenu de la nécessité d'assurer un suivi rigoureux de l'actualisation du fichier des citoyens majeurs.

Il a, par ailleurs, indiqué que la prestation de serment des membres des commissions électorales provinciales, désignés par résolution de l'Assemblée nationale, avait été achevée le 6 novembre. La prochaine étape du processus interviendra dans les prochains jours avec l'investiture des membres des commissions électorales municipales déjà désignés.

Le responsable a rappelé que le pays se trouvait désormais dans une année préélectorale et que l'actualisation de la base de données des citoyens majeurs était en cours depuis le 15 juin, dans le cadre de l'opération de contrôle de l'existence physique des électeurs, conformément aux dispositions de la loi relative au Registre électoral officieux.

Il a enfin rappelé qu'en année électorale, la législation en vigueur impose à l'Exécutif de transmettre à la Commission nationale électorale le fichier informatique des citoyens majeurs dans un délai de dix jours suivant la convocation des élections.