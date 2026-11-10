Angola: Le pays participe aux réunions parlementaires de l'OEACP et de l'Union européenne

Luanda — Une délégation parlementaire angolaise participe, du 7 au 13 novembre à Bruxelles, en Belgique, aux réunions de l'OEACP et de l'Assemblée parlementaire paritaire OEACP-Union européenne, axées sur la paix, la sécurité et la coopération multilatérale.

Ces rencontres, selon un communiqué de l'ambassade d'Angola en Belgique, rassemblent des parlementaires des États membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et du Parlement européen. La délégation angolaise est conduite par le député Vigílio Tyova et comprend les députés Olívio Fortunato Kilumbo et Yolanda de Sousa Gaspar, ainsi que le représentant permanent adjoint de l'ambassade d'Angola à Bruxelles, António Nzita'Mbemba. Ce travail vise à examiner des questions d'intérêt commun et à suivre la mise en oeuvre de l'Accord de Samoa, instrument qui établit le cadre de coopération entre l'OEACP et l'Union européenne, en vigueur depuis janvier 2024.

L'ordre du jour a débuté samedi par la deuxième réunion du Groupe parlementaire de la Région africaine, consacrée au suivi des questions abordées au Royaume d'Eswatini en mai dernier. Parmi les sujets analysés figurent le financement de l'OEACP, la paix et la sécurité, la jeunesse, l'égalité des genres et les matières premières critiques. Au cours de la réunion, le président du Groupe parlementaire africain, le député David Houinsa (Bénin), a présenté les premières observations, tandis que le Secrétaire général de l'OEACP, Moussa Saleh Batraki, a informé les participants des résultats du 11e Sommet de l'Organisation, tenu en Eswatini, et des développements ultérieurs.

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Le représentant a également abordé les conclusions de la 121e session du Conseil des ministres de l'OEACP et la nécessité de renforcer la dimension parlementaire de l'Organisation, en accordant une attention particulière au suivi des résolutions adoptées en Eswatini. L'un des points clés a été l'état de ratification de l'Accord de Samoa par les États membres. Selon les données présentées lors de la réunion, seuls 15 des 79 États membres africains de l'OEACP, dont l'Angola, ont ratifié l'instrument.

Face à cette situation, les participants ont recommandé de renforcer les mesures nationales visant à accélérer les processus de ratification, en mobilisant les parlementaires auprès de leurs gouvernements respectifs. La pleine mise en oeuvre de l'Accord de Samoa a été jugée fondamentale pour renforcer le partenariat entre l'OEACP et l'Union européenne et permettre aux États membres d'accéder aux opportunités et aux mécanismes de coopération prévus. À la suite des délibérations en Eswatini, dix représentants du Groupe parlementaire africain ont été nommés au Groupe de travail sur les matières premières critiques, qui comprendra également dix membres du Parlement européen.

Dix autres représentants africains ont été nommés pour suivre les questions relatives à la protection des océans, au financement du développement et aux défis posés par les transformations géopolitiques et les pressions exercées sur le système multilatéral.

Les parlementaires analyseront également des sujets tels que le multilatéralisme, la concurrence mondiale pour l'accès aux matières premières critiques et la stratégie « Global Gateway » de l'Union européenne.

L'ordre du jour comprend un projet de résolution sur les matières premières critiques, dont l'adoption relèvera de la responsabilité des États membres de l'OCDE, ainsi qu'une initiative visant à financer de manière autonome l'Assemblée parlementaire de l'Organisation et ses groupes parlementaires régionaux.

Cette proposition, présentée par Yaya Doumba (Cameroun), vise à garantir les ressources nécessaires au fonctionnement des structures parlementaires. Le programme s'est poursuivi dimanche avec la 65e session de l'Assemblée parlementaire de l'OEACP. Du lundi 13 au dimanche 13, se tiendra la deuxième session de l'Assemblée parlementaire conjointe OEACP-Union européenne.

Ces réunions devraient rassembler environ 160 parlementaires de pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ainsi que des membres du Parlement européen, afin de discuter des enjeux mondiaux et des priorités de coopération entre les deux organisations.

Parmi les personnalités institutionnelles attendues figurent la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, et le président du Timor Oriental, José Ramos-Horta. L'ordre du jour comprend également un Forum des jeunes et un Forum des femmes, ainsi qu'une consultation de la société civile, dans le but de promouvoir la participation et l'inclusion de ces segments dans les processus de dialogue et de coopération. La participation de l'Angola s'inscrit dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire et du suivi des instruments de coopération multilatérale entre les États membres de l'OEACP et l'Union européenne.