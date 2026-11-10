Angola: Le pays réaffirme son engagement en faveur de la transformation numérique à la session plénière de l'UIT

Luanda — L'Angola participe, depuis lundi, à la session plénière de l'Union internationale des télécommunications (UIT), dans le cadre de la Conférence de plénipotentiaires de l'organisation, qui se tient jusqu'au 27 de ce mois à Doha, au Qatar.

La délégation angolaise est conduite par le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, qui participe à ce forum international consacré à la définition des orientations stratégiques pour l'avenir des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola au Qatar, parvenu à l'ANGOP, la présence de l'Angola à cette réunion est l'occasion de réaffirmer l'engagement de l'Exécutif en faveur du développement du secteur des télécommunications, de l'expansion des infrastructures numériques et de la promotion d'une société toujours plus connectée et inclusive.

Les débats porteront notamment sur la coopération internationale, la gouvernance numérique, l'innovation technologique, la connectivité universelle et la réduction des inégalités d'accès aux technologies numériques.

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La participation du ministre Mário Oliveira renforcera la présence du pays dans les processus internationaux de définition des politiques et des orientations pour le développement de l'écosystème numérique.

La délégation angolaise plaidera également pour une meilleure représentation des pays africains dans les instances décisionnelles de la gouvernance numérique mondiale.

L'Angola a mis en oeuvre des initiatives structurantes dans le domaine des télécommunications, en privilégiant les investissements dans l'industrie spatiale, les infrastructures de connectivité et les câbles sous-marins internationaux, afin d'améliorer l'accès aux services de communication, de renforcer l'économie numérique et de créer des opportunités pour les citoyens et les entreprises.

La participation de l'Angola à la session plénière de l'UIT s'inscrit dans sa stratégie de renforcement de la coopération multilatérale et de promotion des partenariats contribuant à la modernisation technologique, à l'innovation et au développement durable du pays.

La Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications se tient du 9 au 27 novembre 2026 à Doha, au Qatar.