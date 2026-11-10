Angola: Des dirigeants politiques plaident pour la réconciliation nationale et le respect de la démocratie

Luanda — Les leaders politiques ont plaidé, samedi, à Luanda, pour le renforcement de la réconciliation nationale, la préservation de la paix et la promotion de la tolérance politique afin de favoriser le développement et la croissance du pays.

Des représentants politiques s'adressaient à la presse en marge de la cérémonie d'action de grâce organisée dans le cadre des célébrations du 51e anniversaire de l'indépendance nationale, qui se commémore le 11 novembre. La secrétaire adjointe de l'Organisation des femmes angolaises (OMA), Esperança Pires, a estimé que le message véhiculé lors de cette célébration constituait un appel à l'unité des Angolais autour des objectifs communs de paix et de développement. Selon elle, le pays n'a qu'une seule patrie ; par conséquent, les citoyens doivent promouvoir la réconciliation et renforcer les liens de fraternité pour garantir le progrès national.

« Nos ancêtres ont combattu pour obtenir l'indépendance et instaurer la paix ; il est maintenant de notre responsabilité de préserver cette paix, de nous réconcilier pour développer notre pays », a-t-elle déclaré. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Américo Cuononoca, a quant à lui souligné la contribution historique de l'Église à la promotion de la paix, de la liberté et de la réconciliation nationale, considérant que les institutions religieuses continuent de jouer un rôle important dans la consolidation de l'unité des Angolais.

Il a appelé la population à fonder sa conduite sur la tolérance, le respect des valeurs démocratiques, la citoyenneté et la défense du bien commun. Il a également insisté sur l'importance du pardon comme instrument pour surmonter les ressentiments nés du conflit armé qui a marqué le pays entre 1975 et 2002.

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Par ailleurs, l'administratrice de Kilamba Kiaxi, Naulila André, a souligné l'importance de préserver la paix, acquis des 51 années d'indépendance nationale, évoquant la nécessité pour les citoyens de continuer à cultiver des valeurs telles que la tolérance, le respect des différences, la solidarité et la coexistence pacifique, les considérant comme fondamentales pour la stabilité et le développement de l'Angola.

Elle a souligné le rôle de l'Église dans la promotion de la paix et de la réconciliation nationale par la prière et la prédication de la liberté des peuples, affirmant que le pardon devrait être une pratique permanente dans toutes les communautés afin de surmonter le ressentiment et de renforcer les liens entre les citoyens.