Angola: Les accidents de la route font état de 51 décès à Cunene

Ondjiva — Cinquante et une personnes sont mortes et 525 ont été blessées à la suite de 368 accidents de la route survenus entre janvier et septembre de cette année dans la province de Cunene.

L'information a été fournie ce lundi, par le commandant de la circulation et de la sécurité routière de Cunene, le surintendant en chef Angelino Serrote, lors d'une conférence de presse qui a marqué l'ouverture de la 18e édition de la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, qui se célèbre le 15 novembre. Selon lui, la baisse du nombre d'accidents de la route dans la région est le résultat des mesures de prévention et du renforcement des contrôles routiers.

Le responsable a fait savoir que 72 % des accidents enregistrés impliquent des conducteurs de motos-taxis qui, bien souvent, ne circulent pas en toute sécurité et ne respectent pas le code de la route. Angelino Serrote a déploré le comportement à risque de certains automobilistes, entre autres la conduite sous l'influence de l'alcool, les excès de vitesse, surcharge et dépassements dangereux.

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À ces causes, il a ajouté, la fatigue et la somnolence, la circulation de véhicules en mauvais état, le non-respect des règles de circulation par les piétons, ainsi que les véhicules surchargés de passagers et de marchandises. Malgré la baisse des indicateurs, le responsable a estimé que la situation demeure préoccupante, puisque les accidents de la route constituent l'un des plus grands défis pour la sécurité et la santé publiques.

Ainsi, il a mentionné que, chaque année, les accidents entraînent des pertes irréparables en vies humaines, de nombreux blessés avec des handicaps permanents, causant de graves préjudices socio-économiques, avec des répercussions sur les familles, les collectivités, les entreprises et l'État.

Face à cette situation, le responsable a appelé les administrations municipales, les églises, les établissements scolaires et universitaires, les associations de jeunesse, de chauffeurs de taxi-moto, les entreprises de transport public et la société civile à participer aux activités de prévention contre les accidents de la route.

Sous le slogan « Pour la vie sur la route, nous sommes responsables », cette journée sera marquée par des conférences dans les écoles et les églises, des débats radiophoniques et des campagnes de sensibilisation sur les marchés et aux stations de taxis, avec la diffusion de conseils pratiques en matière de sécurité routière.

Les activités vont s'achever par une marche de protestation en mémoire des victimes d'accidents de la route. La Journée mondiale du souvenir des victimes de la route est célébrée chaque année le troisième dimanche de novembre, dans le but de rendre hommage aux victimes d'accidents de la route et de saluer le travail des services d'urgence