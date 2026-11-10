Angola: Des évêques de la CEAST analysent le problème de l'intelligence artificielle

Dundo ( — Les évêques de la Conférence épiscopale d'Angola et de Sao Tomé-et-Principe (CEAST) se réunissent depuis samedi à Lunda-Norte pour leur deuxième assemblée ordinaire, afin, entre autres, de réfléchir au problème de l'intelligence artificielle.

Ce sujet d'analyse est au coeur des débats, à la lumière de la nouvelle encyclique du pape Léon XIV, face aux phénomènes qui se développent dans le cyberespace.

L'agenda s'est poursuivi dimanche avec la célébration d'une messe commémorant le jubilé (25 ans) du diocèse de Dundo (Lunda-Norte), fêté ce 8 novembre, suivie de l'ordination de cinq prêtres et de la transmission de messages de réconciliation, de justice sociale, de pardon et d'amour du prochain.

Se déroulant jusqu'au 12 de ce mois, la réunion des 21 évêques membres de la CEAST comprendra également des visites pastorales au diocèse de Dundo et des audiences avec des chrétiens ainsi que des représentants des instances gouvernementales et politiques de Lunda-Norte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dom Imbamba considère l'Assemblée de la CEAST comme un espace de renforcement de l'unité

En marge de l'ouverture de l'Assemblée samedi, l'archevêque de Saurimo (Lunda-Sul) et président de la CEAST, Dom José Imbamba, a présenté cet événement comme un lieu de prière et de renouveau de l'unité, soulignant la nécessité d'une diffusion continue de l'Évangile comme lumière vivante au sein des communautés.

Le prélat a précisé que l'Assemblée constitue également un temps d'écoute du message de l'Esprit Saint à l'Église et un lieu où les pasteurs peuvent témoigner des joies, des peines, des angoisses et de l'espérance de tout le peuple de Dieu.

L'évêque Imbamba a souligné que depuis la dernière assemblée de la CEAST, la vie des populations et de l'Église des deux pays a été marquée par la présence de Dieu, notamment par la visite apostolique du pape Léon XIV en Angola, pèlerin d'espérance, de réconciliation et de paix.

Il a décrit cette visite comme un véritable souffle d'espérance pour les Angolais, le Saint-Père ayant consolé le peuple et lui ayant indiqué des voies vers l'unité et le développement.

« Sa présence a profondément marqué les esprits et ravivé la foi et la dignité du peuple, en particulier des plus démunis, qui sont au coeur des préoccupations de l'Église », a-t-il insisté, ajoutant que le Pape a insufflé un nouvel élan au dialogue et à la réconciliation nationale, appelant à la construction d'une paix véritable, fondée sur la justice et le pardon sincère.

Il a ajouté que la visite du Pape a suscité chez les jeunes, les prêtres et les personnes consacrées une joie de servir renouvelée, démontrant qu'il est juste de donner sa vie pour le Royaume de Dieu.

Par ailleurs, Mgr Imbamba a exhorté les citoyens angolais âgés de plus de 18 ans à mettre à jour leur inscription électorale non officielle et leur justificatif de vie. Cette procédure, entamée le 15 juin, se poursuivra jusqu'au 31 mars 2027.

La CEAST est un organisme de l'Église catholique qui réunit les évêques d'Angola et de Sao Tomé-et-Principe. Sa mission est de coordonner les actions pastorales, sociales et religieuses d'intérêt commun dans les deux pays.

Créé le 15 avril 1967, la CEAST a son siège à Luanda et oeuvre notamment dans les domaines de la pastorale, de la rédaction de lettres pastorales sur la justice sociale, les droits de l'homme et la citoyenneté. Mgr José Manuel Imbamba en est le président depuis octobre 2021.