Angola: Le FAMO réunit 16 troupes de théâtre de 10 provinces à Huambo

Huambo ( — Seize troupes de théâtre, représentant dix provinces angolaises, participent à la cinquième édition du Festival angolais du monologue (FAMO HBO 2026), qui s'est ouverte dimanche à Huambo, afin de promouvoir les échanges artistiques et de valoriser le théâtre national.

Le festival, qui se déroule jusqu'au 28 de ce mois, a pour devise « Par le théâtre, nous préservons la culture de la citoyenneté, de la solidarité et de l'amour du prochain » et propose des spectacles, des formations, des échanges artistiques et des initiatives sociales.

Outre les troupes de la province hôte, des représentants de Bengo, Benguela, Bié, Cuanza-Sul, Cubango, Luanda, Malanje, Moxico et Namibe participent avec des pièces qui dépeignent différentes réalités socioculturelles et problématiques de la société angolaise. Lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur général du festival, Nelson Pedro Nhanga, a souligné que le théâtre est un instrument d'éducation, de réflexion et de transformation sociale, dont la dimension dépasse le simple divertissement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a souligné le rôle des acteurs dans la représentation d'histoires et d'expériences humaines susceptibles de sensibiliser le public, de promouvoir les valeurs civiques et de contribuer au respect de la dignité humaine. Le responsable a réaffirmé l'engagement de l'organisation à promouvoir les talents nationaux, à valoriser l'identité culturelle et à créer des opportunités pour les artistes angolais.

Il a précisé que le programme comprend, entre autres, les pièces « Le Prix de la rue », « Mingu Dji », « Entre la vie et la mort », « L'Infortuné », « Le Jour de mes funérailles », « Il était une fois en Angola », « Attention au chien » et « Femme en 3D ». Parallèlement aux représentations, des espaces sont prévus pour des activités de formation, des échanges artistiques, des initiatives de solidarité et des hommages aux personnalités ayant contribué au développement du théâtre, dans le cadre d'une stratégie visant à rapprocher les arts de la scène des communautés.

Créé en 2022 par le Projet Théâtre SOS, le Festival angolais de Théâtre Monologue a pour objectif de promouvoir et de valoriser cette expression artistique en Angola, d'encourager les nouveaux talents et de dynamiser l'activité culturelle du pays.

Lors de la précédente édition, qui s'est tenue en novembre 2025 sous le thème « Par le théâtre, bâtir les monuments de la paix et de l'indépendance nationale », 15 groupes issus de différentes régions du pays ont participé.