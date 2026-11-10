Angola: Prévision d'une récolte de 31 000 tonnes à Gambos

Gambos ( — La municipalité semi-désertique de Gambos, dans la province de Huíla, a lancé sa campagne agricole le week-end dernier, avec l'implication de vingt-deux mille familles qui cultiveront 44 000 hectares, prévoyant une récolte de 31 000 tonnes, principalement de céréales.

Cette information a été communiquée par le directeur municipal de l'agriculture, João Hiluco, lors de l'ouverture de la campagne, qui s'est tenue dans le village de Panguelo, à 35 kilomètres de Chiange (chef-lieu de la municipalité).

Il a assuré que l'objectif est de produire plus de 31 000 tonnes de produits divers, soit le double de la récolte de la saison précédente, malgré la faible pluviométrie de la région, due à l'avancée progressive du désert de Namib, province limitrophe, à travers le désert de Tômbwa.

S'exprimant au nom de l'administrateur municipal, Francisco Barros, son adjoint, Carlos Tyilovay, a assuré que les conditions techniques étaient réunies pour atteindre les objectifs fixés. À cet effet, il a indiqué qu'un programme de distribution d'outils et de semences aux familles paysannes de la municipalité avait été mis en place, y compris dans la région de Panguelo.

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La production agricole de la municipalité de Gambos (province de Huíla) repose principalement sur l'agriculture familiale et s'est développée face aux enjeux de sécurité alimentaire et aux sécheresses cycliques. Lors de la deuxième phase de la récolte 2025/2026, 16 861 tonnes de produits divers ont été récoltées. Le maïs a dominé la récolte avec environ 12 000 tonnes.