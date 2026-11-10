Angola: Quinze mille familles intégrées à la campagne agricole de Matala

Matala ( — Au moins 15 000 familles, regroupées au sein de 40 coopératives agricoles et 37 associations d'agriculteurs, cultivent plus de 100 000 hectares dans le cadre de la campagne agricole actuelle, en utilisant des méthodes de culture pluviale et irriguée dans la municipalité de Matala, province de Huíla, soit 3 000 ménages de plus que l'année précédente.

Les prévisions tablent sur une récolte de 120 000 tonnes de produits variés pour cette première phase de la campagne agricole 2026/2027, inaugurée samedi par l'administrateur municipal, Manuel Machado Quilende.

Lors de la cérémonie d'inauguration, le président de la Coopérative Primeiro de Maio, Vítor Fernandes, a indiqué que ses membres misent sur la production de blé, de maïs, de patates douces et de haricots, afin de contribuer aux objectifs de l'Exécutif visant à accroître et diversifier la production dans le cadre du programme de sécurité alimentaire.

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Dans la même optique, Faustino Lussati, membre de la Coopérative Primeiro de Dezembro, a indiqué que pour la campagne agricole en cours, la coopérative a préparé 80 hectares pour la production de maïs et de haricots. Il a également souligné que l'acquisition d'un tracteur, grâce aux programmes gouvernementaux de soutien à la production, figure parmi les principaux objectifs de l'organisation afin d'améliorer les résultats. Pour l'administrateur Manuel Machado Quilende, un investissement conséquent dans l'agriculture est essentiel pour garantir un approvisionnement alimentaire plus sûr aux Angolais.

Il a également mis en avant les projets en cours d'élaboration visant à établir des relations commerciales entre l'administration locale et la région d'Ohangwena en République de Namibie, afin de dynamiser les échanges et de contribuer au développement socio-économique.

La production agricole à Matala, dans la province de Huíla, est l'un des principaux moteurs du secteur agricole du sud du pays, grâce notamment au périmètre irrigué qui comprend le plus grand canal d'irrigation d'Angola (42 kilomètres de long), alimenté par le fleuve Cunene.

Le périmètre irrigué couvre environ 10 000 hectares et compte plus de 650 producteurs organisés en coopératives et exploitations agricoles. Lors de la dernière récolte, la région a enregistré une production totale d'environ 9 754 tonnes de produits divers dans le périmètre irrigué et de plus de 109 000 tonnes dans l'ensemble de la municipalité.

Le maïs est la principale culture, avec une production estimée à environ 16 000 tonnes. Toutefois, ces dernières années, l'accent a été mis sur le riz, qui représente un axe d'investissement majeur, notamment grâce au projet Olombi et à d'autres initiatives de distribution de semences. La récolte annuelle de riz atteint environ 5 000 tonnes.

Parmi les autres cultures importantes figurent les pommes de terre (environ 2 000 tonnes), la canne à sucre (environ 1 400 tonnes), les oignons, l'ail, les haricots et les légumes.