Angola: « Une victoire acquise dans la douleur », reconnaît Alexandre Santos

Luanda — L'entraîneur du Petro de Luanda, Alexandre Santos, a reconnu, dimanche, que la victoire étriquée (1-0) de son équipe face au 1.º de Maio de Benguela avait été particulièrement laborieuse, notamment au regard des nombreuses occasions manquées en seconde période.

S'exprimant devant la presse à l'issue de la rencontre, le technicien portugais a néanmoins estimé que son équipe méritait les trois points, au vu de sa domination tout au long de la partie. Malgré les occasions inexploitées, il s'est dit satisfait de voir le Petro maintenir son avance au classement sur son adversaire du jour.

Interrogé sur les prestations d'Aparício et d'Hélder Costa, positionnés sur le flanc droit dans les dernières minutes de la rencontre, Alexandre Santos a salué leurs qualités techniques et athlétiques, soulignant leur capacité à créer des espaces et à adresser des ballons aux joueurs offensifs.

Évoquant Kinito, auteur de l'unique but de la rencontre, l'entraîneur a mis en exergue son aptitude à trouver des solutions offensives là où les attaquants peinent parfois à en trouver, en exploitant notamment des espaces auxquels l'adversaire ne s'attend pas.

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De son côté, l'entraîneur du 1.º de Maio de Benguela, Mavi Lopes, a qualifié la rencontre de belle opposition, estimant qu'elle avait offert un spectacle intéressant à l'ensemble des spectateurs. Le technicien, qui effectuait ses débuts à la tête de la formation de Benguela, a toutefois reconnu la supériorité du Petro de Luanda sur les plans sportif, structurel, organisationnel et financier. Mavi Lopes a enfin réaffirmé sa volonté de poursuivre le travail de préparation de son équipe en vue de la prochaine échéance, avec l'ambition de progresser et d'atteindre les objectifs fixés.