Afrique de l'Ouest: La PI-SPI est, pour la zone UEMOA, une véritable opportunité de démocratisation des paiements numériques

Dakar — La Plateforme interopérable du système de paiement instantané (PI-SPI) de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) va faciliter les paiements électroniques des commerçants, des petites et moyennes entreprises (PME) et de nombreux autres acteurs économiques, améliorer la traçabilité de leurs transactions et faciliter leur accès au financement, assure le banquier sénégalais Ousmane Ndiaye, spécialiste de la banque digitale et des systèmes de paiement.

La BCEAO a inauguré en septembre dernier, à Dakar, sa PI-SPI, un outil permettant aux banques, aux émetteurs de monnaie électronique, aux institutions de microfinance et aux établissements de paiement de l'UEMOA d'envoyer et de recevoir des fonds de manière instantanée.

C'est un outil que "chacun peut [utiliser pour] envoyer ou recevoir des fonds à tout moment, sans se soucier de la banque, de l'institution de microfinance, de l'émetteur de monnaie électronique ou du pays du bénéficiaire", a expliqué le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou.

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Cette nouvelle plateforme a l'avantage de rationaliser les charges opérationnelles, d'élargir l'offre de services financiers, de massifier la clientèle, de créer de nouvelles opportunités pour les banques et les institutions de microfinance, les établissements de paiement et de monnaie électronique, a-t-il dit lors de l'inauguration de cette innovation technologique. D'après lui, le nouvel outil offre aux fintechs et aux startups une interface standardisée, qui leur permettra de "concevoir des services à valeur ajoutée, sans besoin de recourir à des accords bilatéraux multiples".

"La PI-SPI est une véritable opportunité de démocratisation des paiements numériques dans notre espace économique", l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), assure Ousmane Ndiaye dans un entretien avec l'APS.

Selon M. Ndiaye, la nouvelle plateforme va faciliter les paiements électroniques des commerçants, des petites et moyennes entreprises et des autres acteurs économiques.

Elle contribuera aussi à la réduction des contraintes liées à l'encaissement et faciliter la gestion quotidienne de la trésorerie des usagers, d'après lui.

"Veiller à ce que les services proposés soient réellement accessibles"

La PI-SPI va faciliter la traçabilité des flux financiers effectués par les entrepreneurs, les dirigeants des PME notamment, a dit l'expert en banque digitale.

Un commerçant qui reçoit régulièrement ses paiements par voie électronique peut disposer progressivement d"'un historique financier très structuré", s'il recourt à cet outil mis au point par la BCEAO, a ajouté le spécialiste des systèmes de paiement.

D'après lui, la PI-SPI offre en même temps aux institutions financières des outils supplémentaires d'appréciation de l'activité des entreprises.

Il ajoute que la Plateforme interopérable du système de paiement instantané peut réduire le recours à la monnaie fiduciaire, la monnaie émise sous forme de billets de banque et de pièces métalliques.

"Moins de manipulation d'espèces signifie potentiellement moins de risques liés au transport, à la conservation et à la sécurisation des liquidités", a poursuivi Ousmane Ndiaye en parlant des avantages de la PI-SPI.

M. Ndiaye estime que la BCEAO doit "veiller à ce que les services proposés [par la nouvelle plateforme] soient réellement accessibles, financièrement abordables et adaptés aux besoins des usagers, y compris ceux du secteur informel".

Si elle fonctionne bien, "la PI-SPI peut devenir un véritable accélérateur de la formalisation [...] de l'économie et du développement du commerce dans l'espace UEMOA", a-t-il assuré.