Sénégal: Plan Diomaye pour le pays Oriental - Tambacounda valide un portefeuille de 726 projets et programmes

Tambacounda — Le gouverneur de Tambacounda, Abdourahmane Ndiaye, a présidé, lundi, un atelier de validation des 726 projets et programmes en guise de contribution de la région au Plan Diomaye pour le Sénégal Oriental (PDSO), d'un montant de plus de 275 milliards de francs CFA, pour la période 2027-2031, a constaté l'APS.

"Les défis à relever demeurent massifs. Pour la période 2027-2031, le rapport consolide un portefeuille de 726 projets et programmes, pour un investissement global évalué à 275,3 milliards de FCFA, ciblant prioritairement l'accès à l'eau et à l'assainissement, la santé, les transports et l'éducation", a-t-il déclaré.

Le gouverneur s'exprimait à l'ouverture de cet atelier, en présence des préfets des départements de Bakel, Goudiry, Koumpentoum et Tambacounda ainsi que plusieurs autres autorités de l'administration territoriale de la région.

Parmi ces 726 projets et programmes, proposés à l'échelle régionale, les départements de Tambacounda et de Koumpentoum en portent la moitié, selon une note d'information de la gouvernance de Tambacounda consultée par l'APS.

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Les plus gros montants concernent l'eau et l'assainissement (59,4 milliards FCFA), la santé (59,0 milliards FCFA), le transport (34,7 milliards FCFA) et l'éducation (27,1 milliards FCFA), détaille-t-on dans le document.

Les principaux projets structurants proposés intègrent la valorisation écotouristique du Parc national du Niokolo-Koba pour un montant de 32 milliards de francs CFA, dont l'étude de faisabilité est déjà réalisée.

Ce plan régional comprend également le programme PISEA de sécurité de l'eau et d'assainissement (25,4 milliards FCFA), le déploiement de la couverture sanitaire universelle (17,8 milliards FCFA), ainsi que l'implantation d'une unité de production de compresses, coton et gaz médicaux (24,8 milliards FCFA).

Pour le volet des infrastructures, le plan prévoit la construction de ponts et de forages multi-villages dans le département de Goudiry pour 14 milliards de francs et la construction et la réhabilitation de 300 km de pistes de production pour un coût de 12 milliards de francs.

Le gouverneur de Tambacounda a insisté sur la célérité dans la réalisation des projets et programmes, précisant que "sur les 251 projets en cours d'exécution", "le taux moyen de réalisation ne s'élève qu'à 36 %, et 18 chantiers sont aujourd'hui à l'arrêt, dont plusieurs proches d'être livrés".

"Ces infrastructures sont attendues avec impatience par nos concitoyens. Nous avons l'obligation de lever sans délai les blocages pour les remettre en chantier", a-t-il préconisé.

Abdourahmane Ndiaye a salué les réalisations "concrètes" obtenues entre 2023 et 2026, période durant laquelle 267 projets et programmes ont été menés à terme dans la région.

Le chef de l'exécutif régional a rappelé que le Plan Diomaye pour le Sénégal Oriental s'inscrit au coeur de la Vision Sénégal 2050 et matérialise la détermination résolue de l'État à concrétiser la territorialisation des politiques publiques et à résorber durablement les inégalités régionales.

"Notre territoire ne manque pas d'atouts. Avec ses 42 706 km², Tambacounda demeure la région la plus vaste du Sénégal, représentant plus du cinquième du territoire national [...] sa position géographique exceptionnelle au carrefour du Mali, de la Gambie, de la Guinée et de la Mauritanie en fait un centre névralgique pour le commerce et l'intégration régionale", a-t-il déclaré.

"Forte d'une population de plus d'un million d'âmes, jeune et entreprenante, notre région regorge de terres agricoles fertiles, dispose d'une zone pastorale stratégique, abrite le plus grand massif forestier du pays, bénéficie de ressources hydriques abondantes et veille sur le Parc national du Niokolo-Koba, joyau inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO", a-t-il ajouté.

M. Ndiaye a assuré par ailleurs que le Plan Diomaye constitue l'instrument stratégique destiné à lever méthodiquement les verrous qui freinent le développement de la région de Tambacounda.

Il a notamment évoqué l'enclavement "tenace" de nombreux bassins de vie, le déficit cumulé en infrastructures de base, l'accès encore insuffisant aux services sociaux essentiels et la faible valorisation sur place des ressources locales.