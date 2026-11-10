Afrique: Gymnastique féminine - La Chine remporte l'or et conforte sa première place dans le tableau des médailles

9 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diamniadio — L'équipe féminine de la Chine a imité celle masculine en remportant la médaille d'or de l'épreuve de gymnastique artistique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, lundi, au Centre des expositions de Diamniadio.

L' équipe féminine chinoise a réalisé des performances exceptionnelles lors de la finale.

Comme chez les hommes, le Japon s'est adjugé la médaille d'argent. La France a décroché la médaille de bronze.

Dans la matinée, l'équipe masculine de la Chine avait aussi remporté la médaille d'or.

Les gymnastes chinois ont devancé au classement ceux du Japon (médaille d'argent) et de la Grande-Bretagne (médaille de bronze).

Avec cette victoire en gymnastique artistique, la Chine conforte sa première place au classement, avec 12 médailles en or, quatre en argent et deux en bronze.

Six pays, à savoir la Chine, le Japon, la Grande Bretagne, l'Italie, l'Allemagne, le Mexique et l'Egypte étaient en lice dans cette discipline.

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