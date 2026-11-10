Sénégal: Un fugitif recherché pour assassinat au pays arrêté en Mauritanie

9 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Un individu répondant au nom d'Alioune Badara Guèye, qui était recherché pour avoir aspergé d'acide chlorhydrique la nommée Aïssatou Pierre, décédée des suites des graves blessures provoquées par cet acte criminel, a été arrêté, à Nouakchott, en Mauritanie, et remis aux autorités policières sénégalaises, a-t-on appris du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.

Dans un communiqué parvenu lundi à l'APS, il précise qu'une enquête a été ouverte à la suite d'une auto-saisine afin de faire la lumière sur cette affaire.

Cette enquête a "donné lieu à l'accomplissement de plusieurs actes d'investigation et à l'interpellation du mis en cause en territoire mauritanien", lit-on dans le texte, citant le procureur de la République.

Le mis en cause a été par la suite remis aux autorités policières sénégalaises grâce à la coopération entre polices des deux pays.

D'après le communiqué, une information judiciaire a été ouverte contre lui pour des faits d'assassinat et le mandat de dépôt requis.

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