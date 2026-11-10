Tunisie: Ahmed Kandara( président du comité provisoire du CAB) - « On ne peut esquiver le devoir...»

interview

Le CAB est le club qui a connu le plus de présidents provisoires ces dernières années. Et ce n'est pas fini! Cette fois-ci, Riadh Mokdad, à peine a-t-il accepté de prolonger cette responsabilité pour trois mois, qu'il démissionne en cours de route! Un autre le relève pour un mois et demi... Il s'agit de Ahmed Kandara, ex- dirigeant au club nordiste du début des années 2000. Il nous trace ici les grandes lignes de sa mission.

Le CAB traverse une période délicate sur le plan matériel. Faudrait-il beaucoup de courage pour se lancer dans pareille aventure ?

« Oui, tout à fait! Je connais bien la famille cabiste pour avoir eu, par le passé, des responsabilités au sein du club. Je sais que, aujourd'hui, la situation est compliquée mais on ne peut, à chaque fois, esquiver le devoir de servir le club qu'on aime.

Quelle est exactement votre mission en tant que président provisoire?

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On vient juste de prendre le train en marche. Nous étudierons la situation et nous nous concerterons pour apporter les solutions nécessaires, surtout sur le plan matériel.

Les solutions ? Il s'agit de payer les dettes!

Oui, il y a les dettes, le paiement des salaires et autres dépenses courantes.

Comment faire alors ?

J'avoue que, pour l'heure, il m'est impossible de répondre d'une manière tranchée. Dans l'immédiat, nous allons faire appel à toutes les forces vives de la région pour les sensibiliser de la nécessité voire de l'obligation de chacune d'elles de se sentir concernée par la délicatesse de la situation du CAB. Chaque partie devra désormais faire un effort supplémentaire pour sauver le club et lui donner la place qui est la sienne.

Vous êtes à la tête du CAB jusqu'à quelle date?

Nous sommes là pour un mois et demi, le temps d'essayer de régler les problèmes les plus urgents et de fixer la date des dépôts de dossiers d'éventuelles candidatures à la présidence du club. Ce qui n'est pas une mince affaire! Quant à l'Assemblée générale, elle est d'ores et déjà prévue pour le 20 décembre prochain.

Le public « jaune et noir» est exigeant. Quel message voudriez-vous lui faire passer?

Le seul mot d'ordre est de soutenir son équipe favorite, particulièrement dans ces moments difficiles. Le CAB est à court de moyens financiers, il faut arrêter de lui rendre la vie dure par les sanctions... De notre côté, nous ne lésinerons pas sur l'effort pour résoudre ce qui est le plus urgent.