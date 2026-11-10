Tunisie: Rimel Challenge 2026 - 4 000 participants pour un plaidoyer grandeur nature.

Entre sport, écologie et protection de la biodiversité, la cinquième édition du Rimel Challenge a franchi un nouveau cap. Réunissant près de 4 000 participants venus de Tunisie, mais aussi d'Algérie, de France et d'autres pays, l'événement a confirmé son rayonnement international tout en portant un double message fort : réduire l'empreinte environnementale des manifestations sportives et sensibiliser à la protection des oiseaux sauvages.

Alors que les organisateurs s'apprêtent à dévoiler les classements officiels, une certitude s'impose déjà : la cinquième édition du Rimel Challenge restera comme celle de la maturité. Maturité sportive d'abord, avec une participation record de près de 4 000 coureurs et marcheurs toutes catégories confondues. Maturité environnementale ensuite, grâce à un engagement assumé en faveur de la préservation de la nature qui fait l'identité même de ce rendez-vous devenu incontournable.

Venus des différentes régions de Tunisie, mais également d'Algérie, de France et d'autres horizons, les participants ont contribué à donner à cette édition une dimension internationale qui dépasse désormais le simple cadre régional. Au fil des années, le Rimel Challenge s'est imposé comme un événement capable d'attirer des passionnés de sport nature bien au-delà des frontières tunisiennes.

Un trail qui veut concilier performance et responsabilité

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Cette année, les organisateurs ont choisi de placer l'événement sous le signe du « Net Zero Trail », un concept qui traduit une volonté de réduire autant que possible l'impact environnemental généré par la manifestation.

Derrière cette appellation se trouve une conviction simple : les espaces naturels qui accueillent les sportifs ne peuvent être considérés comme de simples terrains de jeu. Ils constituent un patrimoine fragile dont la préservation doit devenir une responsabilité partagée.

La démarche vise ainsi à encourager les bonnes pratiques environnementales, à limiter les déchets et à sensibiliser les participants à la nécessité de protéger les écosystèmes traversés. Un choix cohérent pour un événement qui puise sa raison d'être dans la richesse naturelle exceptionnelle du de la forêt des Rimel.

Plus qu'un slogan, le « Net Zero Trail » traduit la volonté des organisateurs de démontrer qu'un événement sportif d'envergure peut se développer tout en intégrant les exigences de la transition écologique.

Le chardonneret, symbole d'une liberté menacée

Autre marqueur fort de cette édition : la place accordée au chardonneret dans la communication officielle de l'événement. Reconnaissable à son plumage coloré et à son chant mélodieux, cet oiseau emblématique est devenu le porte-voix d'un message de sensibilisation plus large sur le devenir de la biodiversité. Les organisateurs ont voulu rappeler une réalité souvent banalisée : le chardonneret demeure l'une des principales victimes de la capture et du commerce illégal d'oiseaux sauvages.

Arraché à son habitat naturel pour être vendu et enfermé dans des cages, il perd ce qui fait sa nature même : la liberté. « Un oiseau sauvage n'a pas sa place en cage. Sa place est dans le ciel », rappelle la campagne de sensibilisation menée à l'occasion de cette cinquième édition.

Un signal d'alarme pour la biodiversité tunisienne

Au-delà du seul cas du chardonneret, le message vise à attirer l'attention sur une situation préoccupante : selon les données relayées par les organisateurs, 74 espèces d'oiseaux sur les 180 évaluées en Tunisie sont aujourd'hui menacées.

Un constat qui interpelle à l'heure où les habitats naturels subissent des pressions croissantes. Déforestation, dégradation des milieux naturels, trafic d'espèces et disparition progressive de certains écosystèmes contribuent à fragiliser un patrimoine biologique dont dépend pourtant l'équilibre de la nature. À travers cette campagne, les organisateurs invitent chacun à agir à son niveau : refuser l'achat d'oiseaux sauvages capturés dans la nature, signaler les trafics illégaux, sensibiliser son entourage et participer à la préservation des espaces forestiers.

Une victoire qui dépasse les chronomètres

Les résultats sportifs désigneront les vainqueurs de cette cinquième édition. Mais au-delà des podiums, le Rimel Challenge 2026 aura surtout démontré qu'une manifestation sportive peut devenir un véritable outil de sensibilisation citoyenne. En réunissant 4 000 participants autour d'une même passion et d'un même territoire, l'événement a rappelé que la protection de la nature n'est pas un sujet périphérique.

Elle constitue désormais l'un des défis centraux des activités de plein air. Et si les coureurs sont venus chercher l'effort, l'aventure ou la performance, ils seront repartis avec un message tout aussi important : la nature n'est pas seulement le décor de la course. Elle en est la première richesse et la plus fragile des victoires à préserver.