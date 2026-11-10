Tunisie: Gérard Buscher (Directeur technique de l'ASM) - « Je ne suis pas là pour prendre la place de l'entraîneur »

interview

A peine a-t-il signé la semaine dernière que les rumeurs ont commencé à circuler et Gérard Buscher tient à clarifier les choses : il est de nouveau à La Marsa pour redessiner la stratégie de la formation du club et non pas pour prendre la place de Imed Ben Younès.

Cela fait 7 ans que vous avez disparu des radars tunisiens. Où étiez-vous pendant tout ce temps ?

Pendant ces 7 ans, j'ai travaillé durant 3 ans comme DTN en Mauritanie. J'ai occupé par la suite le même poste à la Fédération rwandaise de football pendant 4 ans. J'ai également assuré l'intérim de sélectionneur national en Mauritanie et au Rwanda. J'ai, d'ailleurs, joué contre la Tunisie avec la Mauritanie. En football comme dans d'autres domaines de la vie, il y a des cycles de travail. Il y a des moments où on sent qu'on ne peut plus rien apporter. Il faut savoir partir à temps.

Cela dit, occuper le poste de DTN que ce soit en Mauritanie ou au Rwanda m'a permis d'être à l'heure de ce qui se passe au sein des fédérations nationales et de la Fifa. Deux belles expériences dont j'ai beaucoup appris.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce que bon nombre de personnes ne savent pas, c'est que vous êtes installés en Tunisie avec votre famille depuis voilà 19 ans...

Je suis venu pour la première fois en Tunisie en octobre 2007 quand j'ai pris en charge le centre de formation de l'Espérance de Tunis. Je pensais que mon séjour ici allait durer deux ans tout au plus. Sauf que je suis tombé amoureux de ce pays et je m'y suis installé avec ma famille. Je n'oublie pas ce que je dois à la Tunisie au niveau du football. Pendant une dizaine d'années, j'ai entraîné bon nombre de clubs tunisiens de première division. Puis, je suis allé tenter de nouvelles expériences ailleurs. Car j'estime que pour être bon entraîneur, il faut vivre d'autres expériences dans des pays étrangers qui travaillent différemment, ce que j'ai fait en allant aux Emirats Arabes Unis, en Mauritanie et au Rwanda, des expériences qui m'ont permis de m'améliorer.

Vous revoilà de nouveau en poste en Tunisie. Vous venez de signer jusqu'en juin 2028 à l'ASM comme directeur technique chargé de la formation des jeunes. Pourquoi ce come-back ?

La première motivation de ce choix, c'est que je vis en Tunisie, mon pays d'adoption, et où mes enfants sont scolarisés. Après 9 ans passées loin de ma famille dont 7 d'affilée, j'ai envie de poser mes valises. J'ai donc décidé de revenir travailler ici. Les responsables marsois m'ont proposé de reprendre en main le centre de formation.

Ceci dit, je tiens à mettre les choses en clair : entraîner l'équipe première n'est pas dans mes projets futurs. Je ne suis pas là pour prendre la place de l'entraîneur des seniors. D'ailleurs, j'ai vu quelques matchs des pros. Ils ont un très bon coach qui fait bien son travail avec un groupe correct dont il tire le maximum. Je tiens à le féliciter pour le travail qu'il fait.

Je l'ai, d'ailleurs, dit explicitement au président du club. Je reviens pour un projet bien précis pour la formation. Actuellement, je suis directeur technique des jeunes. Je ne prendrai pas la place du coach, c'est clair et net. Ce n'est pas mon style.

Vous dites que vous revenez avec un projet sportif. Quel est donc votre projet pour la formation à l'ASM ?

Pour le mettre en place, je vais prendre le temps d'observer pendant deux semaines afin de pouvoir faire un état des lieux. Ce qui manque en Tunisie et pas seulement à La Marsa, ce ne sont pas les talents, mais plutôt les projets et le travail qu'on fait par rapport au projet mis en place. Si chaque entraîneur travaille bien mais que chacun fait ce qu'il veut, on n'a plus de projet car chaque équipe des catégories jeunes joue à sa manière.

Mon programme qui s'étale sur deux ans consiste à refaire une formation correcte à La Marsa. Toutes les catégories doivent appliquer le même principe de jeu. Au Rwanda, à titre d'exemple, nous avons opté pour le 4-3-3. J'estime qu'il faut mettre en place un projet où toutes les équipes joueront de la même façon, sauf l'équipe réserve. Je dois en parler avec le coach des pros. Car l'équipe réserve doit jouer comme l'équipe première, avec le principe de jeu que me donne le coach des pros. Ainsi, quand Imed Ben Younès voudra puiser dans l'équipe élite, il trouvera des joueurs fin prêts, initiés à son système de jeu.

Cela dit, ce que j'ai constaté depuis un mois que je suis revenu du Rwanda, que la qualité des joueurs y est toujours, mais elle est moins bonne. Une qualité qui s'améliorera avec le travail. Je vais mettre en place une méthode unique qui part des cinq ans. Je parle bien de la méthode générale et non pas du système de jeu, un 4-4-2 ou un 4-3-3.

Et pour que le projet sportif aboutisse, il faut qu'il y ait une stabilité technique aussi bien au niveau de l'équipe première qu'au niveau de la direction technique. A l'AS Marsa, il y a eu quelque 18 entraîneurs en 10 ans et 12 directeurs techniques. C'est évidemment trop!

Et même si la formation des entraîneurs appartient à la fédération, il faut aussi les former au niveau des clubs et c'est ce que je vais faire sous forme de réunions techniques.

Chez les jeunes, l'impératif n'est pas de gagner tous les dimanches, mais de réussir à garder les enfants des 10-12-13 ans. Pour ce faire, il faut que la mentalité change, chez les parents notamment, et que tout le monde ait le même regard, celui de la culture du club.