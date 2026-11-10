Tunisie: Expatriés - Arous solide au poste

Pour sa 2e saison en Turquie, le défenseur central de Kasimpasa, Adem Arous, a gagné son 3e match lors des 4 dernières sorties en s'imposant 2-0 sur la pelouse de Gazientepsor. Un rendement satisfaisant comme souvent pour l'ex-Stadiste qui a disputé l'intégralité de la partie. Résultat, Kasimpasa est 4e de la ligue turque dominée par Galatasaray.

Nasraoui sur un nuage

L'ex-clubiste sfaxien Mohamed Nasraoui est en train de se faire un nom en Croatie. Lors de la 13e journée du championnat croate entre son club Istra NK et Rijeka, Nasraoui était titulaire et a réalisé une excellente prestation, provoquant deux cartons rouges dans la surface adverse. Il a également obtenu un penalty à la 81e minute et a failli marquer, mais le gardien a effectué une superbe parade. Plébiscité 2e meilleur joueur du match derrière le triple buteur danois Frederiksen pour le compte de Istra NK, il s'est imposé en défense centrale tout au long du match pour consolider un 2e succès de rang en championnat, outre la qualification en Coupe.

Layouni buteur

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Amor Layouni a inscrit son 2e but en championnat de Chypre avec l'AEK Larnaca, vainqueur de Karmiotissa 4-1. Son but du break à la 44e, sur un tir croisé face au portier adverse, a contribué au succès de Larnaca qui a gardé son fauteuil de leader. Layouni a été remplacé à la 69e et a encore prouvé, qu'à 34 ans, il n'a rien perdu de son sens du but au plus haut niveau.

Ayari clot le festival

L'attaquant Khalil Ayari a marqué le troisième but de Dunkerque contre Guingamp à la 72e minute de jeu, avant d'être remplacé 8 minutes plus tard. Résultat, victoire nette et sans bavure 3-0.

Saad qualifié aux play offs

En MLS, pour le dernier match de Nashville avant les quarts de finale des play offs prévus du 20 novembre au 2 décembre face au vainqueur de Orlando-Cincinnati, Nashville et Elias Saad, titulaire jusqu'à la 83e, ont remporté la mise face à Cincinnati 2-0. En terminant 1er de la saison régulière et de la Conférence Est, Nashville nourrit de grandes ambitions pour le sacre final.

Cherni victorieux

Amine Cherni a renoué avec le jeu et le terrain en entrant à la 62ème minute d'un succès avec le FC Nantes à Pau 2-0. Un match correct dans l'ensemble pour le joueur qui aspire à retrouver son niveau de la saison dernière, entrevu en Turquie.

Mauvaise passe pour Gharbi

Lors de la 13e journée de deuxième division espagnole, Leganés s'est incliné à domicile face à Albacete (1-3). Titulaire, l'international tunisien Ismaël Gharbi a vécu une rencontre difficile. Peu inspiré, il a été remplacé à la 68e minute après avoir notamment provoqué le penalty à l'origine du troisième but adverse. Une sortie à oublier pour le Tunisien.

Hadj Mohamed leader imperturbable

En ligue 2 belge, Beerschot V.A. caracole en tête avec une 8ème victoire de suite en championnat 2-1 face à Virton qui lui permet de dominer seul avec 27 points. Prépondérant dans le jeu de son équipe, Anas Hadj Mohamed a accompli une sortie satisfaisante malgré son remplacement à la 74ème minute de jeu, avec notamment 3 tirs dont un sur le poteau.

1er but pour Jaziri

1er but pour Seifeddine Jaziri avec Hatta aux Emirats, lors d'une défaite face à Khor Fakkan 1-2. Il a marqué à la 88e minute le but de la réduction du score sur une reprise de la tête à la suite d'un corner de Leonardo, sans que Hatta n'ait récolté de point au final...

Meherzi passeur décisif

Au Qatar, à peine entré à la 82e minute de jeu, Amanallah Meherzi a participé au festival d'Al Shahaniya face à Al Wakrah 3-0 en offrant la passe décisive du dernier but à la 94e.

2e revers pour Laidouni

Après avoir enchaîné 3 victoires de suite, Al Wakrah est retombé dans ses travers en enchaînant une 2e défaite de rang. Laidouni a joué légèrement en-deçà de son tempo habituel.

Quand Chouchane sourit...

En ligue 2 française, le Dijonnais Samy Chouchane, entré à la 64e, a participé au 5e succès de Dijon FC 1-0 face au Red Star. Le club bourguignon est remonté à la 6e place du classement, à 2 points des barrages.

Khaoui perd...

En face, le milieu de terrain offensif Seifeddine Khaoui, entré à la 57e pour le compte de Red Star, n'a pas fait la différence contrairement aux matchs précédents. Le club francilien est descendu à la 8e place...

Entrée timide de Ltaief

Lors du derby de Cracovie, surnommé en Pologne la «Guerre sainte», KSCracovia s'est incliné face à son rival historique, le Wisla Cracovie (1-2). Entré en jeu à la 61e minute, l'international tunisien Seyfallah Ltaief a livré une prestation en demi-teinte. Malgré ses qualités techniques et ses capacités de dribble, l'ailier tunisien peine à concrétiser ses actions par des buts et des passes décisives.