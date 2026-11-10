Sénégal: Dakar 2026 - Les Lioncelles du basket 3X3 décrochent la médaille de bronze au bout du suspense

Dakar — L'équipe nationale féminine de basket 3X3 du Sénégal a remporté, ce lundi, la médaille de bronze des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, en s'imposant face à l'Égypte sur le score serré de 18 à 17, au Complexe Tour de l'OEuf.

Les Lioncelles se sont imposées au bout du suspense. Longtemps menées et distancées de plusieurs points par une équipe égyptienne très solide, les Sénégalaises ont réussi à renverser la tendance dans les ultimes secondes de la rencontre.

Une remontée spectaculaire qui a fait chavirer de joie le public présent au Complexe Tour de l'OEuf, venu soutenir les joueuses jusqu'au coup de sifflet final.