Afrique: JOJ Dakar 2026 - Mustapha Jadama offre à la Gambie sa première médaille olympique

9 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'athlète gambien Mustapha Jadama a décroché, lundi, la médaille d'argent du 400 mètres masculin des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, offrant ainsi à son pays la première médaille olympique de son histoire.

Jadama a terminé deuxième de la finale disputée au stade Iba Mar Diop, avec un chrono de 46 secondes 93, derrière l'Émirati Omar Saeed, vainqueur en 46 secondes 40. Le Chinois Liu Han a complété le podium en 47 secondes 16.

Cette médaille constitue un moment historique pour la Gambie, qui inscrit ainsi son nom au tableau des médaillés des Jeux olympiques de la jeunesse organisés pour la première fois sur le continent africain.

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