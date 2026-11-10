Afrique: Dakar 2026 - Les Lioncelles du basket 3X3 savourent leur médaille de bronze après une victoire au bout du suspense contre l'Égypte

Dakar — Les joueuses de l'équipe nationale féminine de basket du Sénégal, Fatou Ndiaye et Binetou Bangoura, ont salué la victoire de leur équipe face à l'Égypte (18-17), samedi, en match pour la troisième place du tournoi de basket des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), soulignant "les efforts collectifs et le soutien du public".

Au terme d'une rencontre particulièrement disputée au Complexe Tour de l'OEuf, les Lionnes ont réussi à renverser une situation compliquée pour décrocher la médaille de bronze.

Longtemps menées au score par une équipe égyptienne solide, les Sénégalaises ont fait preuve de détermination pour arracher la victoire dans les ultimes secondes.

"On a beaucoup parlé entre nous, avec les joueuses. On a vraiment essayé de corriger nos erreurs", a expliqué Fatou Ndiaye, revenant sur les échanges entre coéquipières qui ont permis à l'équipe de mieux aborder cette rencontre.

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Selon elle, les Sénégalaises ont su tirer les enseignements du précédent match, au cours duquel elles avaient accusé un retard de points.

"On savait qu'on pouvait gagner ce match, grâce à la défense. Après, on a corrigé certaines choses et on a joué avec beaucoup plus d'intensité. On était les premières sur les ballons. Franchement, on n'a rien lâché, parce qu'on croyait en nos chances de gagner", a-t-elle souligné.

La joueuse a également insisté sur l'apport du public, dont les encouragements ont constitué un soutien important dans les moments difficiles de la rencontre.

"Le public a également eu un grand impact. Il nous a beaucoup soutenues", a-t-elle ajouté, se réjouissant de cette victoire qui permet aux Lionnes de monter sur le podium.

De son côté, Binetou Bangoura, auteure des deux derniers points décisifs de la rencontre, a mis l'accent sur la solidité défensive et l'efficacité offensive de son équipe.

"Nous avons bien défendu. Nous avions aussi une belle attaque et nous avons tenu jusqu'à la victoire. Au bout du compte, on a gagné", a-t-elle déclaré.