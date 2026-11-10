Sénégal: UCAD - Le rectorat interdit tout scrutin de renouvellement des amicales d'étudiants avant janvier

Dakar — Le rectorat de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar a annoncé que les élections de représentativité étudiante sont prévues en janvier 2027, le temps de finaliser les inscriptions des primo-entrants, a appris l'APS de source officielle.

Dans un communiqué transmis à l'APS, il précise que d'ici "cette date aucun scrutin ne peut être organisé".

"Suite à la délibération du Conseil académique du 22 juillet 2026 portant sur les élections de représentativité des étudiants et dans I'attente de la finalisation des inscriptions des primo-entrants, le renouvellement des amicales se tiendra à partir de janvier 2027", lit-on notamment dans le texte.

L'autorité académique met ainsi en garde contre "toute collecte de données ou tentative d'organisation d'élections (...) formellement interdites" à ce stade.

Elle précise que, "le moment venu, les instances compétentes prendront les dispositions nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur à l'UCAD".

Le rectorat assure, dans son communiqué, que les organes délibérants veilleront à la stricte application de ces décisions.