Afrique: Dakar 2026 - La Turque Yenihayat Dunya s'adjuge l'or au tir à l'arc

9 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diamniadio — L'archère turque, Yenihayat Dunya, s'est adjugée la médaille d'or de l'épreuve individuelle du tir à l'arc féminin des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, qui s'est déroulé, lundi, au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamdiadio.

Ella a battu (6-5) l'archère américaine Whang Ye-Eun, en finale, tandis que l'Espagnole Perez Cumbreraq Sandra a pris la troisième place, synonyme de médaille de bronze.

Dimanche, le Français Lamouret Mael avait remporté la médaille de l'épreuve individuelle masculine du tir à l'arc, alors que le Taïwanais Chen Pin-An et le Coréen Lee Jiho ont gagné respectivement la médaille d'argent et la médaille de bronze.

L' épreuve par équipes mixte va boucler les compétitions de tir à l'arc au stade Maître Abdoulaye Wade.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.