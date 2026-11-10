Afrique: Dakar 2026 - La Turque Yenihayat Dunya s'adjuge l'or au tir à l'arc

Diamniadio — L'archère turque, Yenihayat Dunya, s'est adjugée la médaille d'or de l'épreuve individuelle du tir à l'arc féminin des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, qui s'est déroulé, lundi, au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamdiadio.

Ella a battu (6-5) l'archère américaine Whang Ye-Eun, en finale, tandis que l'Espagnole Perez Cumbreraq Sandra a pris la troisième place, synonyme de médaille de bronze.

Dimanche, le Français Lamouret Mael avait remporté la médaille de l'épreuve individuelle masculine du tir à l'arc, alors que le Taïwanais Chen Pin-An et le Coréen Lee Jiho ont gagné respectivement la médaille d'argent et la médaille de bronze.

L' épreuve par équipes mixte va boucler les compétitions de tir à l'arc au stade Maître Abdoulaye Wade.