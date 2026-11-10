Sénégal: Bakel - Des élus locaux plaident pour la construction d'un hôpital de niveau 1

Bakel — Des élus locaux de Bakel (est) plaident pour la construction d'un hôpital de niveau 1, afin de combler le déficit de spécialités médicales dans ce département de la région de Tambacounda et de mieux répondre aux besoins des populations.

"Bakel exige ce qui lui revient de droit : la santé de la population. Nous sommes des Sénégalais à part entière. On ne peut parler de justice sociale en privant Bakel d'hôpital", a notamment dit Mapaté Sy, président du Conseil départemental de Bakel.

Selon lui, des évacuations sont faites régulièrement vers Dakar, Tambacounda et Ourossogui (Matam) pour des soins appropriés, se désolant de l'absence de certaines spécialités dans la zone.

"L'hôpital de Bakel, nous l'attendons depuis des décennies. Nous sommes un département frontalier qui souffre et meurt en silence, faute de soins. Des malades sont tout le temps évacués à Tambacounda où Matam avec tous les risques", a- t-il regretté.

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Selon le président du Conseil départemental de Bakel, la justice sociale exige la construction des axes routiers, l'accès à l'eau potable et à l'électricité pour tous.

Il a notamment évoqué un manque d'infrastructures sociales de base dans le département, appelant le chef de l'État à davantage accompagner la zone.