Sénégal: Égalité femmes-hommes - Le pays couvre 75% des indicateurs de l'ODD 5, selon ONU Femmes

Matam, 9 nov (APS) - Le Sénégal a atteint un taux de renseignement de 75% des indicateurs de l'Objectif de développement durable n° 5 (ODD 5), relatif à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des filles, grâce notamment à l'appui de l'ONU Femmes dans la production de données statistiques sur le genre, a indiqué Ndeye Saly Sarr, représentante de la représentante résidente de cette institution au Sénégal.

"Nous sommes actuellement à 75 % de renseignement des indicateurs de l'ODD5", a déclaré Mme Sarr, soulignant l'appui apporté par ONU Femmes au système statistique national permettant de renforcer la disponibilité des données nécessaires au suivi des engagements du Sénégal en matière d'égalité de genre.

Elle s'exprimait, à, Matam (nord), lors de l'atelier régional de restitution et de partage des principaux résultats de la troisième Revue nationale volontaire (RNV3) sur la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable.

A cette occasion, elle a également fait état de progrès dans l'autonomisation économique des femmes, leur accès à la terre et la lutte contre les violences basées sur le genre, tout en estimant que les efforts doivent être poursuivis afin d'atteindre l'ensemble des cibles de cet objectif.

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De son côté, l'adjoint au gouverneur de Matam chargé du développement, Tafsir Baba Anne, a insisté sur la nécessité de consolider les acquis en matière d'autonomisation des femmes, notamment en facilitant leur accès à la terre, aux financements et aux opportunités d'emploi.

Il a relevé une évolution dans l'accompagnement des femmes au cours des dernières années, malgré les difficultés persistantes auxquelles elles sont confrontées, particulièrement dans l'accès aux ressources productives.

M. Anne a dans le même rappelé que l'atelier régional de restitution et de partage des principaux résultats de RNV3 vise également à recueillir les contributions des acteurs territoriaux, identifier les contraintes liées à la mise en oeuvre des ODD et formuler des recommandations pour améliorer les interventions dans la région de Matam.