Sénégal: Naufrage au large de Lompoul - Le ministre de l'Intérieur au chevet des victimes

Tébène 2 — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, s'est déplacé lundi à Tébène 2, un village de la zone de Potou, pour exprimer la solidarité de l'État aux familles des victimes du naufrage d'une pirogue transportant des candidats à la migration irrégulière, survenu au large de Lompoul, dans le département de Kébémer.

II était venu présenter les condoléances du chef de l'État, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement aux familles endeuillées par ce drame, dont le bilan s'est alourdi à 39 morts contre un seul rescapé, selon le dernier point de situation des opérations de recherche.

"Nous sommes à leurs côtés. Nous leur apporterons le soutien l'État", a déclaré Mouhamadou Makhtar Cissé, réaffirmant la solidarité des autorités à l'endroit des familles touchées par cette tragédie.

Le ministre a également salué le travail des forces de défense et de sécurité qui, selon lui, ont obtenu des résultats remarquables dans la lutte contre la migration irrégulière, avec notamment une baisse des départs enregistrée au premier semestre de 2026 par rapport à la même période de 2025.

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Il a toutefois regretté que ce drame vienne assombrir ces résultats, tout en reconnaissant les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés et leur aspiration à améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs familles.

"Partir est une option, mais mourir en mer ne doit pas être une option", a-t-il martelé, appelant à poursuivre les campagnes de sensibilisation et à renforcer la lutte contre les réseaux de convoyage de migrants, qu'il a qualifié de criminels.

Mouhamadou Makhtar Cissé a, dans ce sens, plaidé pour une coopération renforcée avec les pays de la sous-région, afin de mieux lutter contre les départs clandestins, qui tendent, selon lui, à se déplacer vers d'autres points de départ en Afrique de l'Ouest.

Il a également évoqué la nécessité de développer des mécanismes de migration régulière, notamment à travers l'immigration circulaire, pour permettre aux jeunes Sénégalais et Africains désireux de travailler à l'étranger de réaliser leur projet dans un cadre légal et sécurisé.

Interrogé sur les informations relayées sur les réseaux sociaux faisant état d'une intervention de la Marine au moment du drame, le ministre a indiqué ne pas disposer, à ce stade, de précisions sur les circonstances exactes de l'accident. Il a invité à attendre les conclusions de l'enquête ouverte à cet effet.

Sur le terrain, les opérations de recherche se poursuivent depuis trois jours sur une bande côtière d'environ 25 kilomètres, particulièrement difficile d'accès.

Les courants marins compliquent également les interventions, en entraînant progressivement les corps vers le sud, selon les secouristes.

Sur les 39 corps retrouvés, 24 ont été identifiés et remis à leurs familles, tandis que 11 autres dépouilles restent en attente d'identification.

Quatre corps en état de décomposition avancée ont été découverts lundi matin. Les sapeurs-pompiers ont organisé une prière mortuaire collective avant leur inhumation.