Afrique: FIFPRO-2026 - Achraf Hakimi dans le Onze type de l'année

L'international marocain Achraf Hakimi, sociétaire du PSG, a été élu pour la deuxième année consécutive parmi le Onze type mondial de la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPRO).

Le capitaine des Lions de l'Atlas a été retenu parmi les lauréats 2026 à l'issue d'un vote auquel ont participé 19.806 footballeurs masculins issus de 73 pays, indique lundi la FIFPRO dans un communiqué.

Le latéral droit du PSG figure dans l'équipe type de l'instance regroupant les footballeurs professionnels aux côtés de plusieurs stars du football mondial, dont Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Lionel Messi et Jude Bellingham. Il y côtoie aussi ses coéquipiers au PSG, Nuno Mendes et Vitinha.

La liste des lauréats comprend également le gardien de but espagnol David Raya (Arsenal), ses compatriotes Pau Cubarsí et Rodri (FC Barcelone), ainsi que l'attaquant norvégien Erling Haaland (Manchester City).

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Cette nouvelle distinction vient récompenser une saison bien remplie pour le latéral droit marocain, marquée notamment par un parcours jusqu'en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 avec la sélection nationale, ainsi que par un sacre en Ligue des champions, le deuxième de suite, et un titre de champion de France.

Les lauréats sont exclusivement choisis par les joueurs professionnels eux-mêmes, à travers un vote organisé à l'échelle internationale.

La FIFPRO, syndicat international des joueurs professionnels, invite depuis 2005 les footballeurs professionnels du monde entier à élire le World 11. Il s'agit du seul prix mondial de football décerné exclusivement par les joueurs professionnels, qui récompense les footballeurs ayant le plus impressionné leurs pairs.