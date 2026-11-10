Afrique: Le Festival international du film de Marrakech invite les grandes voix du cinéma à partager leurs histoires avec le public

Le Festival International du Film de Marrakech invite le public à découvrir une part plus personnelle de la création à travers son programme « Conversations », afin de mettre en avant une histoire que l'on ne voit pas à l'écran ainsi que des rencontres décisives, des intuitions, des prises de risque, des doutes et une passion qui pousse à consacrer une vie au cinéma.

Devenues au fil des éditions l'un des rendez-vous les plus attendus du Festival, ces rencontres offrent une occasion privilégiée d'approcher celles et ceux qui font le cinéma d'aujourd'hui, relèvent les organisateurs dans un communiqué, précisant que cinéastes et comédiens s'y livrent avec spontanéité, reviennent sur les moments qui ont marqué leur parcours et partagent leur manière de concevoir leur métier, loin des discours convenus et des exercices de promotion. Le public y découvre les personnalités derrière les oeuvres, leurs inspirations, leurs convictions, mais aussi les hasards et les rencontres qui ont façonné leur destin, poursuit la même source.

Pour cette 23e édition (20-28 novembre), le Festival réunira une nouvelle fois de grandes figures du cinéma international, des artistes qui, chacun à leur manière, ont marqué le cinéma de leur époque et continuent d'en repousser les frontières. Les »Conversations » accueilleront notamment Jeff Goldblum et John Turturro, deux grandes figures du cinéma américain auxquelles le Festival rendra également hommage cette année. Avec son humour, son élégance décalée et son art inimitable de la composition, Jeff Goldblum reviendra sur une carrière de près de six décennies, de « La Mouche » à « Jurassic Park », jusqu'aux récents « Wicked ».

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Acteur fétiche des frères Coen et collaborateur régulier de Spike Lee, John Turturro évoquera les multiples facettes d'un parcours qui l'a conduit du cinéma indépendant aux grandes productions hollywoodiennes, tout en développant une oeuvre personnelle de réalisateur. Figure incontournable du cinéma international, Monica Bellucci reviendra sur un parcours qui l'a conduite de « L'Appartement » et « Malèna » à « Irréversible », tout en participant à de grandes productions comme « Matrix » et « 007 Spectre ». Plus récemment à l'affiche de « Beetlejuice Beetlejuice », elle évoquera une carrière menée entre plusieurs pays et plusieurs langues, au fil de collaborations avec des cinéastes aux univers très différents.

James Gray, dont les films explorent avec une profonde sensibilité les liens familiaux, les origines et les rêves contrariés, partagera son regard sur le cinéma et sur cette Amérique qu'il n'a cessé de raconter, de « Little Odessa » à « Armageddon Time », jusqu'à « Paper Tiger », son nouveau film présenté cette année au Festival, indique le communiqué. Autre regard majeur du cinéma contemporain, celui du Roumain Cristian Mungiu, qui a remporté en mai dernier sa deuxième Palme d'or au Festival de Cannes avec « Fjord », dix-neuf ans après son premier sacre pour « 4 mois, 3 semaines et 2 jours », relève le communiqué, ajoutant que « le cinéaste reviendra sur une oeuvre profondément ancrée dans les réalités sociales et les dilemmes moraux de notre époque ».

La réalisatrice marocaine Laïla Marrakchi, dont « Marock » a marqué le cinéma marocain en abordant avec audace les aspirations et les contradictions de la jeunesse, partagera son expérience d'une création attentive aux rapports familiaux, aux conventions sociales et à la liberté individuelle. De « Marock » à « La más dulce », présenté cette année au Festival, en passant par ses réalisations pour la télévision, elle a développé un regard personnel sur la société marocaine et ses transformations. Le cinéaste italien Luca Guadagnino, dont l'oeuvre explore avec audace la sensualité, le désir et la transgression, reviendra sur un parcours qui l'a conduit de « Call Me by Your Name » à « Challengers », jusqu'à « Artificial », son nouveau film consacré aux coulisses de l'intelligence artificielle, qui sera présenté cette année au Festival.

Xavier Dolan, révélé à seulement dix-neuf ans avec « J'ai tué ma mère », puis récompensé d'un Prix du Jury à Cannes pour « Mommy » et du Grand Prix pour « Juste la fin du monde », évoquera un parcours fulgurant, porté par un cinéma intensément personnel où les relations familiales, les émotions et les identités occupent une place centrale. Le réalisateur américain Rian Johnson, dont « À couteaux tirés » et sa suite « Glass Onion : une histoire à couteaux tirés » ont renouvelé avec brio les codes du film à énigme, partagera son goût du récit, des personnages imprévisibles et des jeux de piste cinématographiques, de « Brick « à « Looper », en passant par « Star Wars : Les Derniers Jedi ».

Gilles Lellouche, acteur parmi les plus populaires du cinéma français, évoquera également son parcours de réalisateur, entamé avec « Narco », coréalisé avec Tristan Aurouet, puis poursuivi avec « Le Grand Bain » et « L'Amour ouf », tous deux présentés au Festival de Cannes. Enfin, Arthur Harari, remarqué avec « Diamant noir », « Onoda, 10.000 nuits dans la jungle » et « L'Inconnue », Prix Jean-Vigo, et lauréat de l'Oscar du Meilleur scénario original pour » Anatomie d'une chute », coécrit avec Justine Triet, reviendra sur son parcours de cinéaste et de scénariste, marqué par une prédilection pour les personnages complexes et les destins hors du commun.

Avec ces artistes venus d'horizons différents, les Conversations dessinent un véritable panorama des sensibilités qui traversent le cinéma contemporain. Des grandes productions hollywoodiennes aux oeuvres les plus personnelles, des films de genre aux récits intimistes, elles révèlent autant de façons de raconter le monde, d'interroger la société et de toucher les spectateurs, conclut le communiqué.