Maroc: La LNFP fixe la reprise de la Botola Pro D1 « Inwi » au 27 novembre

9 Novembre 2026
Libération (Casablanca)

La Ligue Nationale de Football Professionnel (LNFP) a fixé au vendredi 27 novembre la reprise des compétitions de la Botola Pro D1 « Inwi » au titre de la saison sportive 2026-2027.

La reprise des compétitions à cette date intervient en raison de la non-disponibilité de plusieurs stades, suite à des travaux de maintenance et de réfection des pelouses, précise la LNFP dans un communiqué publié lundi, soulignant sa volonté d'offrir des conditions adéquates pour le déroulement des matchs, de garantir la qualité des pelouses et de préserver la sécurité des joueurs.

La LNFP a réaffirmé son engagement à assurer le bon déroulement des compétitions, conformément aux conditions organisationnelles et techniques en vigueur.

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