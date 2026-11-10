Ile Maurice: Facettes et fissures

Deux artistes - Geneviève Bonieux et Didier Wong - installés en France. Un plasticien, Manou Soobhany, qui vit entre l'Allemagne et l'Islande. Une adepte de la gravure, Joëlle Rosalie-Baya, qui a fait le déplacement vers l'Hexagone. Depuis le vendredi 6 novembre, ces quatre créateurs montrent une sélection d'oeuvres à l'Atelier Geneviève Bonieux, dans le 11e arrondissement, à Paris. L'exposition «Facettes de l'île Maurice» et sa lecture plurielle d'un pays, sera visible jusqu'au 15 novembre.

Geneviève Bonieux : donner corps au paysage intérieur

À travers ses paravents, ses assiettes en faïence et ses céramiques, Geneviève Bonieux explore une autre manière d'habiter l'espace. Le paravent dépasse sa fonction de support pour devenir presque sculpture, permettant à l'oeuvre de se déployer hors du cadre traditionnel. Deux de ses créations convoquent un paysage profondément mauricien, celui des palétuviers, mais revisité à travers le prisme du rêve et de la mémoire. «Je ne représente pas la réalité graphiquement, mais un peu ce qu'il y a en moi», explique-t-elle. À l'origine de cette exposition, l'artiste revendique aussi son engagement pour la promotion de la culture mauricienne à Paris et son soutien à des créateurs dont les oeuvres portent une parole contestataire.

Le quatuor d'artistes au vernissage, le vendredi 6 novembre.

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Didier Wong : les visages d'une société

Chez Didier Wong, le portrait devient un outil de lecture de la société mauricienne. Quatre figures s'imposent : Malcolm de Chazal, Kaya, Ti Frère et Maryse Justin. Des personnalités parfois controversées, certaines reconnues tardivement, dont les trajectoires racontent aussi les contradictions de leur époque. «Ce ne sont pas des gens qui ont eu la vie facile. C'est peut-être après leur mort qu'on les a reconnus.» L'artiste prolonge cette réflexion dans un paysage maritime peuplé de moutons, métaphore d'une population qui attendait un véritable changement politique et social après les élections de 2024. Derrière l'image de l'île paradisiaque, il donne à voir une colère sourde, nourrie par des attentes déçues.

Manou Soobhany : raconter ce que l'on ne montre pas

Entre l'Allemagne et l'Islande, Manou Soobhany cultive un regard sans complaisance sur son île natale. Loin de l'imagerie touristique du petit paradis, son travail s'attache aux réalités sociales et économiques, à la vie chère et aux inégalités. «C'est surtout par rapport à ça que je travaille, raconter un peu ce qu'on ne dit pas.» Ses oeuvres prennent la forme de bulles, à la manière des comics, dans lesquelles s'entrecroisent témoignages et références historiques. Esclavage, colonisation, rapports entre riches et pauvres: l'artiste rassemble ces fragments pour composer une lecture critique de la société mauricienne. Ici, les mots ne sont pas de simples légendes. Ils constituent le coeur même de l'oeuvre.

Joëlle Rosalie-Baya : broder la mémoire

Joëlle Rosalie-Baya poursuit ses recherches autour de la linogravure, qu'elle associe à la broderie. Ce dialogue entre deux techniques confère à ses oeuvres une dimension singulière. La femme mauricienne, son identité, son vécu et sa mémoire constituent le fil conducteur de son travail. L'artiste s'intéresse également aux pratiques artisanales menacées de disparition. À travers ses créations, elle entend préserver des fragments d'un patrimoine vivant, tout en proposant une lecture personnelle de son environnement.

Ambassade de Maurice à Paris : Absence de soutien décriée

Pour cette exposition, les quatre artistes assument seuls les frais liés au rayonnement de leur pays à Paris. Une situation que Geneviève Bonieux déplore, d'autant plus qu'elle avait pris soin, dit-elle, de rencontrer l'ambassadeur de Maurice à Paris six mois auparavant. Celui-ci l'avait alors encouragée à solliciter l'ambassade pour obtenir un soutien.

Joëlle Rosalie-Baya a adressé une demande de soutien financier à l'ambassade de Maurice à Paris. Mais elle a obtenu une fin de non-recevoir.

«L'aide demandée ne représentait pourtant pas une dépense considérable. Une contribution au billet d'avion, estimée entre 200 et 250 euros, ou même un bagage supplémentaire aurait constitué un geste apprécié», souligne Geneviève Bonieux. Elle rappelle le soutien apporté par le précédent ambassadeur, «qui assistait aux vernissages, prononçait des discours, relayait les expositions et avait offert le cocktail».

Didier Wong déplore pour sa part le «manque d'intérêt de l'institution qui représente les Mauriciens à Paris». Manou Soobhany y voit, lui, une occasion manquée : «C'est dommage pour le pays, c'est dommage pour la culture mauricienne, c'est dommage pour le rayonnement du pays.» Il rappelle que la culture participe aussi à l'économie et à l'image internationale d'une destination.

Contacté, Joël Rault, ambassadeur de Maurice à Paris, a déclaré que Joëlle Rosalie-Baya avait adressé une demande de subvention ou de soutien financier pour les frais liés à sa participation à l'exposition, notamment le transport, l'hébergement et la logistique. «Nous avons répondu que nous n'avons pas le budget pour cela, que ce n'est pas notre rôle et l'avons invitée à se tourner vers les autorités compétentes comme le ministère des Arts et de la culture.»

Festival du film japonais : Kokuho, rouge de sentiments

10 heures le dimanche matin, 1eᣴ novembre. C'est parti pour les trois heures de Kokuho, film japonais de Sang-il Lee. Une séance proposée par l'ambassade du Japon, dans le cadre de son festival du film. Nous voilà transportés dans un autre temps, un autre espace, au point que l'on en oublie que l'on est à Port-Louis. L'immersion dans les codes régissant l'art du kabuki est totale.

La découverte est éblouissante. Tous les détails comptent, la posture, le ton de la voix, le maquillage, les accessoires, les longues heures de répétition à la dure. On est happés dans l'univers impitoyable du théâtre traditionnel japonais, au point qu'on ne voit pas passer les trois heures de ce film présélectionné aux Oscars 2026 dans la catégorie Meilleur film international, ainsi qu'à la Quinzaine des cinéastes du Festival de Cannes 2025. Le festival du film japonais a le chic de proposer des oeuvres qui ne sont pas à l'affiche autrement.

L'ambassadeur du Japon à Maurice, Masahiro Kan, a invité le public à prolonger la réflexion en soulignant la question centrale du film : «qu'est-ce qui est plus important entre l'héritage familial et le talent ?» Une interrogation qui résonne particulièrement auprès de ceux qui évoluent dans des entreprises familiales ou exercent des métiers traditionnels, souvent transmis de génération en génération.