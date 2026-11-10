Ile Maurice: Osman Mahomed mise sur la modernisation et la sécurité routière

Depuis sa prise de fonctions, le 22 novembre 2024, le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, entend moderniser le secteur en misant sur la digitalisation et la sécurité routière. Dans son deuxième rapport annuel, il détaille les avancées et les projets encore à concrétiser.

Digitalisation : de la NLTA aux amendes en ligne

La transformation numérique de la National Land Transport Authority figure parmi les principaux chantiers. La notification d'attribution du contrat de refonte de son système informatique a été émise en faveur de State Informatics Ltd. Le projet vise à remplacer une infrastructure dépassée.

La gestion de la flotte d'autobus doit aussi évoluer. Environ 2 000 véhicules devraient recevoir des GPS reliés à une salle de contrôle centrale, dans le cadre du Fleet Management System. Une contestation devant l'Independent Review Panel a entraîné une réévaluation des offres. Le ministre espère une mise en oeuvre l'année prochaine.

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Le ticketing électronique sans espèces, destiné au réseau public, est en préparation. L'évaluation des offres internationales pour les services de conseil se poursuit. Le système doit faciliter les déplacements et limiter les pertes, tout en répondant aux plaintes liées à la gratuité accordée aux personnes âgées et aux étudiants. Le paiement en ligne des licences a été étendu aux chauffeurs de taxi et aux planteurs.

La digitalisation touche aussi les amendes. Depuis le 31 janvier 2026, le Penalty Points System (PPS) est accessible sur KOREK Super App. Le paiement électronique des amendes hors PPS est possible depuis le 1er septembre, après des amendements à la Road Traffic Act.

Sécurité routière : des règles plus strictes

La sécurité routière occupe une place centrale. Réintroduit le 31 janvier 2026, le PPS fait l'objet d'un bilan trimestriel au Conseil des ministres. Dix amendements entrés en vigueur le 1er septembre concernent la conduite sous l'influence de l'alcool ou de drogues, avec suspension possible du permis et saisie du véhicule, les comportements agressifs au volant et les silencieux modifiés. Ils portent aussi sur le paiement des amendes, les licences et la suppression de la photocopie du permis. Les règles sur le Bluetooth ont été clarifiées.

Le permis de conduire numérique doit être réintroduit le 1er janvier 2027. Des consultations avec la police portent sur une réforme du système de délivrance des permis, avec l'éventuelle mise en place d'un Graduated Licensing Scheme. La Traffic Management and Road Safety Unit a obtenu une personnalité juridique formelle afin de clarifier son mandat.

Le ministère prévoit des ralentisseurs en caoutchouc sur les routes secondaires. Une stratégie nationale de sécurité routière 2026-2030 doit être soumise au Cabinet. La police devrait utiliser les caméras Safe City pour détecter les infractions. Selon le ministre, les règles encadrant les processions, renforcées en janvier 2025, ont contribué à leur déroulement sans décès sur les routes durant les deux dernières années.

Cap sur l'électrique

La transition énergétique constitue un autre volet du bilan. La National Transport Corporation (NTC) a électrifié 30 % de sa flotte, avec des dons de l'Inde et de la Chine. Des panneaux photovoltaïques doivent être installés à la NTC et à Metro Express Ltd pour couvrir une partie de leurs besoins et réduire leur dépendance au réseau. Le Bus Modernisation Programme, doté de Rs 150 millions sur un an et soutenu par le Programme des Nations unies pour le développement, doit étendre ces équipements à d'autres compagnies.

Pour Metro Express, Osman Mahomed souligne les efforts visant à améliorer les finances de l'entreprise, qui a commencé à rembourser sa dette. Les mesures comprennent la réduction des frais de location, la lutte contre la fraude tarifaire, davantage de rames aux heures de pointe et la suspension de services non rentables les dimanches et jours fériés. L'entreprise développe ses recettes publicitaires et valorise ses espaces. Une étude de Cross Rail International, soutenue par le gouvernement britannique, a quantifié les bénéfices socio-économiques et environnementaux du métro léger.

Un plan directeur sur 20 ans

Un appel d'offres international a été lancé pour élaborer un plan directeur du transport terrestre sur 20 ans, conformément au programme gouvernemental 2024-2029. L'évaluation est en cours. Le Bus Services Bill, destiné à renforcer la responsabilité des opérateurs et des usagers, est examiné par le bureau de l'Attorney General. Un comité ministériel a aussi tenu quatre réunions sur la plateforme de réservation de taxis Ala-lila d'Uber, en vue de définir un cadre réglementaire.

Enfin, le ministre a constitué un comité pour examiner les retards de certaines compagnies d'assurance dans le règlement des indemnisations après les accidents. Une première réunion a eu lieu. Il remercie les équipes des organismes sous sa tutelle, tout en reconnaissant que «beaucoup reste à faire». Plusieurs réformes attendent encore leur concrétisation.