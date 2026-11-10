Ile Maurice: Le rhum mauricien et le talent local à l'honneur

Mettre en lumière le savoir-faire mauricien, encourager la créativité et promouvoir le rhum local. C'est l'ambition de la Mango Bay Bartender Competition 2026, organisée par Oxenham Group, à travers Oxenham Craft Distillery, en partenariat avec Emporia Brands. La grande finale se tiendra ce jeudi 12 novembre à l'École hôtelière sir Gaëtan Duval.

À l'occasion d'une réception organisée le 28 octobre au Thirsty Bistro, à Moka, les 12 finalistes de cette compétition nationale ont été présentés en présence des partenaires et des professionnels du secteur. Les candidats seront évalués par un jury international, dont Georgi Radev, World Tiki Bartender of the Year 2011, et Jack Rackham, directeur général d'Emporia Brands.

La créativité, la technique, la présentation et la mise en valeur du rhum figureront parmi les critères d'évaluation. À la clé pour le grand gagnant : une semaine de formation à Londres auprès de Georgi Radev et de l'équipe du Laki Kane, un établissement réputé pour son expertise autour du rhum.

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Ouvert aux bartenders exerçant dans les hôtels, bars et restaurants de l'île, le concours leur propose un défi : réaliser deux cocktails originaux mettant chacun en valeur un rhum mauricien. Le premier doit être élaboré à partir de Mango Bay Mauritian Rum, un assemblage de rhums vieillis issus de mélasse et de pur jus de canne, tandis que le second devra mettre en avant Oaks & Ames White Mauritian Rum, produit exclusivement à partir de pur jus de canne.

Pour le Chief Marketing Officer d'E.C. Oxenham & Co Ltd, Alan Oxenham, cette initiative vise avant tout à célébrer le patrimoine du rhum mauricien et à offrir une plateforme aux talents locaux. «Nous avons toujours cru aux talents locaux. Nos bartenders sont de véritables ambassadeurs de l'hospitalité mauricienne et cette compétition est notre manière de leur offrir la visibilité qu'ils méritent», a-t-il souligné.

Il souhaite également que les créations présentées deviennent des cocktails incontournables, capables d'attirer les consommateurs dans les établissements où elles seront proposées.

Parmi les participants figurent Sachin Samoburthia, bartender au Constance Prince Maurice et Bar Supervisor. Ayant déjà participé à plusieurs concours, notamment Barmaster Mauritius et World Class, il considère cette nouvelle expérience comme un défi, particulièrement en ce qui concerne l'équilibre des saveurs. Il remercie également son établissement pour la confiance accordée et l'opportunité de représenter ses couleurs.