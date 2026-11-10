Madagascar: RN34-Anjoma Ramartina - Un coupeur de route abattu par la gendarmerie

Un individu soupçonné de préparer une attaque contre des usagers de la route a été mortellement atteint par balle, dans la soirée du 6 novembre, à Anjoma Ramartina, dans le district de Mandoto. Ses complices ont réussi à prendre la fuite. Cet incident intervient dans un contexte marqué par le retour en force des attaques à main armée sur les axes routiers, ces derniers temps.

Les faits se sont produits vers 20h20, à la sortie du marché d'Anjoma Ramartina, le long de la route nationale 34 (RN34). Alertés de la présence de six individus armés, qui dissimulaient leurs armes sous des tissus et étaient soupçonnés de préparer un barrage pour dépouiller les usagers de la route, les gendarmes du poste fixe d'Anjoma Ramartina se sont immédiatement rendus sur place, accompagnés de membres de la population. À l'arrivée des forces de l'ordre et des habitants, les suspects auraient opposé une résistance, contraignant ces derniers à faire usage de leurs armes.

Les six individus ont alors pris la fuite dans différentes directions. Une poursuite engagée par les gendarmes et les habitants a permis de retrouver l'un d'entre eux, mortellement touché par balle. Le défunt a été identifié comme étant un homme âgé de 25 ans, originaire d'Anasanga et domicilié à Andandihazo, dans la commune de Beakanga, district de Mandoto. Selon le rapport de la gendarmerie, des amulettes, des gris-gris contenus dans un flacon, ainsi que des poignards et des bâtons ont été retrouvés en sa possession. Aucun blessé n'a été signalé parmi les gendarmes et les civils ayant participé à l'intervention.

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D'après les témoignages recueillis auprès des habitants, des individus armés auraient régulièrement tenté de tendre des embuscades aux commerçants et aux usagers de la route après la fermeture des marchés. La population a ainsi exprimé son soulagement après cet incident. Cette affaire rappelle également la recrudescence préoccupante des attaques sur les axes routiers ces derniers temps. Le 6 novembre, vers 2 heures du matin, un taxi-brousse assurant la liaison Antananarivo-Toliara a notamment été attaqué sur la RN7, entre Anteza et Camp Robin, dans le district d'Ambohimahasoa. Les passagers ont été dépouillés de leurs biens et l'un d'eux a été blessé à l'arme blanche alors qu'il tentait de protéger ses documents. Il a été admis à l'hôpital Tambohobe de Fianarantsoa.