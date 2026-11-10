Afrique du Sud: Arrestation de personnes suspectées d'avoir été recrutées pour partir en Ukraine

10 Novembre 2026
Radio France Internationale

En Afrique du Sud, la police a annoncé, lundi 9 novembre, avoir procédé à l'arrestation de neuf ressortissants zimbabwéens, soupçonnés d'avoir eu l'intention d'aller se battre sur le front russo-ukrainien. Il s'agit d'une opération effectuée sur la base d'une enquête menée avec Interpol et d'autres agences, locales et internationales, alors que les citoyens africains sont la cible, depuis le début de la guerre, de campagnes de recrutement visant à les enrôler dans l'armée russe.

Ces neuf suspects ont été arrêtés dimanche soir à l'aéroport de Johannesburg ainsi que dans un hôtel situé à proximité, rapporte notre correspondante à Johannesburg, Claire Bargelès.

Âgées de 20 à 26 ans, ces personnes « s'apprêtaient à embarquer sur des vols en partance du pays » selon un communiqué, mais on ignore quelle était leur destination exacte, et dans les rangs de quelles organisations ou armées elles comptaient s'engager.

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Les suspects devraient être présentés devant un tribunal prochainement, car ces actes, s'ils sont avérés, contreviennent à la loi sud-africaine, qui interdit les activités mercenaires et encadre qui a le droit d'apporter une assistance militaire lors d'un conflit. Les autorités sud-africaines se disent par ailleurs prêtes à coopérer au niveau international par rapport aux violations des lois de leurs pays d'origine.

Plusieurs enquêtes ont mis au jour des pratiques de recrutement visant les ressortissants africains, reposant sur de fausses promesses d'emplois ou de formations afin de les faire venir en Russie et de les envoyer au front. Le groupe d'investigation All Eyes on Wagner avait publié, en début d'année, une liste de plus de 1400 noms de recrues africaines, dont environ 300 ont déjà perdu la vie sur place. Le Cameroun est celui qui paie le plus lourd tribut, mais des Ivoiriens, des Gambiens, des Guinéens et des Centrafricains figurent aussi parmi elles.

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