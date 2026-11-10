Congo-Kinshasa: Offensive des combattants du FRN au Sud-Kivu, plusieurs localités tombent sous leur contrôle

10 Novembre 2026
Radio France Internationale

Lancée en fin de semaine dernière, l'attaque menée principalement le long de la route nationale 3 qui relie Bukavu à Kisangani par Walikale a permis au mouvement politico-militaire dirigé par l'ancien président Joseph Kabila de s'emparer de plusieurs centres urbains comme Bitale ou Bulambika. Elle a aussi conduit au déplacement de plus de 160 000 personnes qui ont fui les combats.

L'offensive a commencé dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 novembre. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le Front pour la refondation de la nation (FRN), un mouvement politico-militaire dirigé par l'ancien président congolais Joseph Kabila issu de l'AFC/M23 soutenu par le Rwanda, s'est emparé de plusieurs localités dans la zone de Bunyakiri, au Sud-Kivu, où l'armée congolaise et ses alliés disposaient d'un centre de commandement avancé et d'un point de ravitaillement.

Selon plusieurs sources militaires congolaises jointes par RFI qui précisent qu'une riposte des forces régulières est en préparation, les combattants du FRN ont progressé par le parc national de Kahuzi-Biega avant de prendre le contrôle de plusieurs localités situées sur la route nationale 3 qui relie Bukavu à Kisangani en passant par Walikale. Tel est notamment le cas de Bitale et de Bulambika, tombée dimanche 9 novembre après des combats contre l'armée congolaise et les combattants wazalendo qui l'appuient, tandis que Kambali est également passée sous leur contrôle.

Plus de 160 000 déplacés

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Si l'armée congolaise affirme encore tenir plusieurs localités de la région, dont Mubugu et Hombo-Sud, la société civile de Kalehe estime, elle, l'avancée du FRN à une soixantaine de kilomètres - d'autres sources locales évoquent plutôt une cinquantaine de kilomètres.

L'administrateur du territoire de Kalehe, Thomas Bakenga, estime quant à lui que cette poussée du FRN a conduit au déplacement de plus de 160 000 personnes. Alors que certains habitants de la zone ont fui vers Hombo, à la limite entre les provinces du Sud et du Nord-Kivu, d'autres se sont réfugiés en forêt.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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