Afrique de l'Ouest: Digest Marchés BRVM - Semaine sous Pression (-2.61%), SMB Côte d'Ivoire Brille (+22.64%)

Digest Hebdomadaire Daba Finance : BRVM (02 - 08 Novembre 2026)La semaine du 02 au 08 novembre 2026 a été contrastée pour les marchés financiers de l'Afrique de l'Ouest. L'indice BRVM Composite a terminé la semaine sous pression, enregistrant une baisse de -2.61%. Ce recul a été influencé par plusieurs facteurs macroéconomiques, dont des annonces importantes pour la région.

Actualités Phares de la Semaine

Sénégal : Moody's Dégrade la Note Souveraine Moody's a ajusté la note souveraine du Sénégal à « Ca », reflétant des préoccupations quant à la stabilité économique et financière du pays.

Moody's a ajusté la note souveraine du Sénégal à « Ca », reflétant des préoccupations quant à la stabilité économique et financière du pays. Bénin : Financement de Projets Solaires Le Bénin a obtenu 28 millions d'euros pour ses premiers projets solaires en mode IPP, une avancée significative pour son développement énergétique et son attractivité pour les investisseurs dans les énergies renouvelables.

Le Bénin a obtenu 28 millions d'euros pour ses premiers projets solaires en mode IPP, une avancée significative pour son développement énergétique et son attractivité pour les investisseurs dans les énergies renouvelables. Investissement Régional dans les Assurances Mediterrania Capital Partners a investi dans AFG Assurances, signalant un intérêt croissant pour l'expansion du secteur des assurances en Afrique.

Mediterrania Capital Partners a investi dans AFG Assurances, signalant un intérêt croissant pour l'expansion du secteur des assurances en Afrique. Forte Croissance de Coris Bank International Burkina FasoCoris Bank International Burkina Faso a enregistré une forte croissance de ses bénéfices, illustrant la résilience de certaines institutions financières régionales.

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Performances du Marché BRVM

Top Gainers de la Semaine

Malgré la tendance générale baissière de l'indice Composite, plusieurs titres ont brillé :

SMB Côte d'Ivoire (SMBC) : une hausse spectaculaire de +22.64% .

: une hausse spectaculaire de . Setao Côte d'Ivoire (STAC) : une progression de +9.55% .

: une progression de . Palm Côte d'Ivoire (PALC) : un gain de +8.7%.

Top Losers de la Semaine

Certains titres ont subi des pressions significatives :

Sucrivoire Côte d'Ivoire (SCRC) : une chute de -24.23% .

: une chute de . NEI-CEDA Côte d'Ivoire (NEIC) : un recul de -19.21% .

: un recul de . CFAO Motors Côte d'Ivoire (CFAC) : une baisse de -10.36%.

Analyse Macroéconomique : BRVM sous Pression

La BRVM a clôturé la semaine sous pression, principalement en raison d'un refroidissement de l'appétit pour le risque dans la région. L'impact de la dégradation de la note du Sénégal par Moody's a sans doute pesé sur le sentiment général des investisseurs.

Le Daba Stat de la Semaine

Quatre de nos histoires ont généré un trafic particulièrement élevé, témoignant de l'intérêt marqué pour les actualités économiques africaines.

L'Angle Éditorial Daba Finance

Nous observons attentivement SMB Côte d'Ivoire, qui pourrait être un indicateur de changements dans le leadership du marché. Ces performances individuelles, en dépit d'un indice global en baisse, méritent une analyse approfondie pour identifier les dynamiques émergentes et les futures opportunités.

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Points clés à retenir

L'indice BRVM Composite a reculé de -2.61% cette semaine, dans un contexte macroéconomique marqué par la dégradation de la note souveraine du Sénégal. Cependant, des titres comme SMB Côte d'Ivoire ont réalisé des performances exceptionnelles (+22.64%), soulignant des opportunités spécifiques au sein du marché africain. Le Bénin a également sécurisé 28 millions d'euros pour ses projets solaires.