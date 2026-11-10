Afrique: Mouvement Notable - Dangote Cement et d'autres actions africaines en hausse

Les marchés boursiers africains continuent de montrer des signes de vitalité, avec plusieurs actions enregistrant des mouvements de prix significatifs. Cette semaine, cinq titres ont particulièrement attiré l'attention des investisseurs, démontrant le potentiel de croissance et les opportunités d'investissement sur le continent.

Dangote Cement Plc (DANGCEM) en tête de liste

La performance la plus remarquable est celle de Dangote Cement Plc (DANGCEM), cotée au Nigerian Exchange (NGX). L'action a affiché une impressionnante hausse de +42,16% sur les 90 derniers jours, son prix s'établissant à 1469,9 NGN. Cette croissance témoigne de la résilience et de la position dominante de l'entreprise dans le secteur du ciment en Afrique.

Autres titres en progression sur 7 jours

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Outre Dangote Cement, quatre autres actions ont enregistré des gains notables sur une période de 7 jours, soulignant l'activité sur les bourses régionales :

Air Liquide Côte d'Ivoire (SIVC) : Cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), cette action a progressé de +5,88% , atteignant 1800 XOF.

: Cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), cette action a progressé de , atteignant 1800 XOF. Sitab Côte d'Ivoire (STBC) : Également présente sur la BRVM, Sitab Côte d'Ivoire a vu son titre augmenter de +5,08% , s'établissant à 21200 XOF.

: Également présente sur la BRVM, Sitab Côte d'Ivoire a vu son titre augmenter de , s'établissant à 21200 XOF. Guinea Insurance Plc. (GUINEAINS) : Au NGX, Guinea Insurance a enregistré une hausse de +5,19% , avec un prix de 0,81 NGN.

: Au NGX, Guinea Insurance a enregistré une hausse de , avec un prix de 0,81 NGN. Prestige Assurance Co. Plc. (PRESTIGE) : Un autre acteur du NGX, Prestige Assurance, a clôturé en hausse de +5,15%, à 1,43 NGN.

Ces mouvements, bien que sur des horizons temporels différents, confirment l'intérêt croissant des investisseurs pour les marchés africains. Ils mettent en lumière des secteurs variés, de l'industrie au service, capables de générer de la valeur.

Ce que cela signifie pour les investisseurs

Ces performances soulignent l'importance de suivre de près l'évolution des marchés africains. Pour les investisseurs, ces données peuvent indiquer des opportunités d'entrée ou de réévaluation de portefeuilles existants. Daba Finance s'engage à fournir des insights de qualité pour vous aider à naviguer ces marchés dynamiques.

Ceci n'est pas un conseil financier. Toute décision d'investissement doit être prise après une analyse approfondie et, si nécessaire, en consultant un conseiller financier.

Points clés à retenir

Dangote Cement (DANGCEM) enregistre une hausse de +42,16% sur 90 jours. SIVC, STBC, GUINEAINS et PRESTIGE affichent des gains de plus de +5% sur 7 jours. Ces mouvements soulignent le dynamisme et les opportunités d'investissement à la BRVM et au NGX.