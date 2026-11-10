Sénégal: Le Professeur Mamadou Dramé nommé membre du Comité scientifique international

9 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Arame Ndiaye

Le Professeur Mamadou Dramé a été nommé membre du Comité scientifique international du programme de l'UNESCO « Les routes des personnes mises en esclavage : résistance, liberté, héritage ». L'annonce a été faite parl'Université Cheikh Anta Diop sur sa page Facebook.

« Cette nomination consacre l'expertise et l'engagement scientifique d'un universitaire dont les travaux contribuent à la compréhension des expressions culturelles, des dynamiques sociales et des questions de mémoire », lit-on à travers la note.

À travers l'organisation de colloques et de rencontres scientifiques consacrés à des figures majeures de la culture sénégalaise tels que Kiné Lam, Baaba Maal, Thione Seck et Souleymane Faye, il a contribué à faire des créations artistiques de véritables objets de recherche, de réflexion et de transmission des savoirs.

Cette nouvelle responsabilité internationale témoigne de la reconnaissance de son parcours et renforce la présence des enseignants-chercheurs de l'UCAD dans les instances scientifiques internationales. Elle participe également au rayonnement de l'université et à la valorisation de l'expertise scientifique sénégalaise.

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Professeur titulaire en sciences du langage et Assesseur de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Éducation et de la Formation (FASTEF), le Pr Mamadou Dramé figure parmi les pionniers de la recherche universitaire sur les cultures urbaines au Sénégal, notamment le rap, le hip-hop et le slam. Coordonnateur du Groupe de recherche sur les expressions culturelles contemporaines (GRE2C), il s'est également distingué par son engagement en faveur du rapprochement entre l'université et le monde artistique.

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