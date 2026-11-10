Sénégal: Hajj 2027 - Le pays signe un protocole d'accord avec l'Arabie saoudite

Le Délégué général au pèlerinage aux Lieux saints de l'islam, le général de division (2S) Mamadou Gaye, a signé, lundi à Djeddah, au nom de l'État du Sénégal, le protocole d'accord avec le Royaume d'Arabie saoudite définissant les modalités d'organisation du Hajj 2027, a appris le Soleil.

La signature est intervenue à l'issue d'une audience accordée à la délégation sénégalaise par le vice-ministre saoudien du Hajj et de la Oumra, Dr Abdulfattah bin Suleiman Al Mashat, en marge de la sixième Conférence et Exposition du Hajj (Hajj Confex) 2026.

Le protocole signé par les deux autorités fixe les obligations respectives des parties, notamment en matière d'accueil, de transport, d'hébergement, ainsi que les exigences sanitaires et administratives applicables aux pèlerins sénégalais.

Au cours de la rencontre, le responsable saoudien a salué l'engagement et les dispositions anticipatives de la Délégation générale au pèlerinage (DGP) dans la préparation de l'édition 2027 du Hajj. Il a également magnifié les efforts consentis par les autorités sénégalaises pour assurer une bonne préparation du prochain pèlerinage.

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En retour, le général Mamadou Gaye a exprimé, au nom de l'État du Sénégal, sa gratitude au Royaume d'Arabie saoudite pour son accompagnement et son soutien, qui contribuent à garantir aux pèlerins sénégalais de meilleures conditions de confort et de sécurité.

La délégation sénégalaise comprenait également le premier délégué général adjoint, Assane Ndiaye, le délégué général adjoint chargé des voyagistes privés et de la communication, coordonnateur de l'initiative « Tariq Makka », Mohamed Mansour Ndiaye, ainsi que l'ambassadeur Cheikh Abdou Ndiaye, secrétaire permanent de la DGP.

La rencontre s'est déroulée en présence de hauts responsables du ministère saoudien du Hajj et de la Oumra.

La sixième Conférence et Exposition du Hajj constitue une plateforme internationale annuelle organisée par le ministère saoudien du Hajj et de la Oumra, en partenariat avec le Programme de services aux pèlerins. Elle vise notamment à améliorer la prise en charge des fidèles, à favoriser le partage d'expériences et de connaissances et à renforcer la coopération entre les acteurs du secteur.