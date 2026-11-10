Afrique: Basket 3x3 féminin - La Pologne décroche l'or face à la Chine

La Pologne a remporté la médaille d'or du tournoi féminin de basketball 3x3 des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Les Polonaises ont dominé la Chine sur le fil (12-11), au terme d'une finale particulièrement disputée.

La Pologne monte sur la plus haute marche du podium en basketball 3x3 féminin aux JOJ Dakar 2026. Opposées à la Chine en finale, les joueuses polonaises ont arraché la victoire sur le score serré de 12 à 11, au terme d'une rencontre où chaque possession a compté.

Face à une équipe chinoise déterminée à décrocher le titre, les Polonaises ont su faire preuve de maîtrise pour conserver leur avantage et résister jusqu'au coup de sifflet final. Cette victoire d'un point leur permet de s'adjuger la médaille d'or, tandis que la Chine repart avec l'argent.