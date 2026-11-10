Sénégal: Basket 3x3 - Les Lionceaux décrochent l'or

Le Sénégal a remporté la médaille d'or olympique en basketball 3x3 masculin, en dominant la Lituanie, championne du monde en titre, sur le score de 14 à 13. Menés pendant une grande partie de la rencontre, les Lionceaux ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser la situation et offrir au Sénégal un nouveau sacre aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Les Lionceaux ont signé un exploit retentissant à domicile. Face à la Lituanie, référence mondiale de la discipline, les jeunes basketteurs sénégalais ont livré une finale pleine de suspense, conclue par une victoire d'un petit point (14-13). Une consécration acquise au terme d'un scénario renversant, où la détermination sénégalaise a fini par faire la différence.

La rencontre avait pourtant mal débuté pour les représentants du Sénégal. Bousculés par une formation lituanienne particulièrement efficace, les Lionceaux ont longtemps couru derrière le score. Mais loin de céder à la pression, ils ont progressivement réajusté leur jeu, retrouvé de l'agressivité offensive et resserré leur organisation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Alors que le titre semblait leur échapper, les Sénégalais ont accéléré dans les ultimes secondes. Au prix d'une remarquable réaction offensive, ils sont parvenus à recoller au score (12-12), relançant complètement une finale jusque-là dominée par leurs adversaires. Portés par leur détermination et le soutien du public, ils ont ensuite fait la différence pour s'imposer 14 à 13.

Ce succès face à la Lituanie, championne du monde en titre, donne une dimension particulière à cette médaille d'or. Il récompense la progression et la combativité d'un groupe qui aura su répondre présent dans les moments décisifs.